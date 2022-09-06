卡羅來納之夢（三○）

春節聯歡會還是照開，好不容易過個年，不能讓冰雪給阻截了，大家說。韓風來接林靜去的時候，一路上開得小心翼翼。路兩旁的樹木像開滿了雪花的冰樹，車在冰宮裡穿行。

寒氣逼人，又不能開暖氣，鼻子、臉都凍得冰涼。手套戴著，還要把冷氣颼颼地開著，因為裡外溫差，打開暖氣，車前窗就起霧，看不清路。

真是緊張啊，林靜說，這得多熱愛吃，才能這麼熱情地前往。

不是吃，是熱鬧。韓風道。

路上的車也都小心翼翼地開得很慢。偶爾看到路上大塊冰碴兒也很驚心，那是高速公路上掉下來的。韓風說，其實路上還好並沒有冰，主要是心理，就是看到路兩旁這些冰樹，讓人有不寒而慄的感覺，心生敬畏。看看現在，韓風說，哪裡還用警察 管，都開得很慢。

終於到了學校附近租借的場地。一夥人進到裡面，先就看到三三兩兩的人繞著四周站著，中間靠前邊的地方放了一張桌子，從天棚上掛下來一些彩紙條，就算是布置會場了。還有雪白的燈光，這麼亮的舞會也少見，國內校園的彩燈體操房舞會就夠簡陋的了，這裡更簡陋。

輪到新生介紹，林靜上去站到桌子前邊，簡要地說了幾句，下來後平華過來打招呼，說：講得挺好。林靜感激她的安慰，她今天特別穿了那套最喜歡的白裙裝，上衣蕾絲因為給洗衣機攪壞了，只好換了一件上衣，配這個白裙子。

要說聯歡會上的節目，自然是唱歌的多。台灣同學的節目竟然很熱鬧，那首〈種土豆〉聽得大陸同學蒙查查，最後竟然成了競猜題，就是「土豆」到底是什麼。

林靜看著大家猜來猜去，直到最後給出答案是花生，搞笑又熱鬧。（三○）