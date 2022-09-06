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CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

各自孤獨（一八）

夏嫿

這快一年和崔茵寧父母的相處，他開始日漸喪失語言能力。

崔茵寧無法從尚榮的沉默中分辨出他真實的想法。早上尚榮出門時，崔茵寧用英文提醒：「不要忘了，這是非常重要的日子，你這個重要人物請早點回來！」

聽到「重要人物」，尚榮不由自主地笑了笑。崔茵寧的天空因為那笑，也燦爛起來。

下午崔茵寧興沖沖回到家時，尚榮和她媽正吵得不可開交，而且是破口大罵的那種。她爸在一旁哄著嚇哭了的浩浩。兩個人都跟潑婦罵街似的，似乎把積攢了一年的怨恨和委屈全都傾倒。

崔茵寧把飯菜擺好、給蛋糕插上蠟燭：「不管怎麼說，我們先給浩浩過生日！你們是浩浩的姥姥、爸爸，看這個分上……」

老媽怨氣未平：「爸爸？生了就是爸爸，有什麼好看的，這世上……」

尚榮本來已經不說話，氣焰也消了的，給這句話又激得跳了起來：「你什麼意思？」

崔茵寧扔了手上的打火機，衝到尚榮面前：「你這個時候不說話，沒人會當你是啞巴，你要吵架，也要挑日子呀！」

尚榮的眼睛都在冒火：「是你媽無事生非！」

「我媽無事生非？我媽讓你辭職做生意？我媽讓你找不到訂單？」崔茵寧咄咄逼人地盯著尚榮，她沒等到尚榮的回話，尚榮揚手一記重重的耳光。崔茵寧給打得眼冒金星，臉上熱辣辣的，她明白她的婚姻給打碎了。

7

阿萍問：「一個耳光就離婚？你想清楚了？」

崔茵寧說：「不是耳光的問題，是他可以對我動手，表明他已經不愛我，在某個層面還非常恨我。」

「哪有那麼多意思，氣急了動手，不是人之常情嗎？」

「那是別人，不是尚榮。」崔茵寧心如死灰。（一八）

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