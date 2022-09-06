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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

親愛的小孩（全文完）

夢歸

「孩子不也是妳想要的嗎？」

珈明簡直不知怎麼回話，竟然覺得滑稽，帶著不知身在何地的錯置感。

「也沒有說不在一起，只是價值觀不同、想法不同。你知道我也喜歡孩子，把一個小孩養大是好事，我們肯定能做到的。」

珈明腦筋中雜音竄來竄去：這孩子到底是誰要的？本來被期待的出生，現在就不同嗎？如果自己離開婚姻，孩子跟誰？現在是幾周，打得掉嗎？念頭和隨之而來的計算都飛快掠過，她震驚自己出現的想法。

「欸，妳不要想那麼多，兩個孩子都會好好長大，我也會保證美國這邊的經濟來源。」

原來人與人的溝通一旦斷裂時，最熟悉會瞬間轉為最陌生。方質滔滔不絕，每句聽起來都是自說自話。

平平的笑容突然插進意識流，珈明看到他踮著腳，在樹上掛許願籤的模樣。

「你是平平，那baby就叫安安。」

她的手機突然屏幕閃動，是雯俐送來的數張截圖：「洛基爸爸傳line給我道謝，他們要啟程去台北了。奧斯卡諾貝爾的媽媽也送微信，說過些日子回上海，不知妳有沒有收到同樣照片，挺逗人的。」

兩家都把嬰兒的護照頭像放在訊息上，近滿月的三個娃娃還不會笑，對著鏡頭睜大，一副受驚表情。

珈明不自覺把手放在子宮位置，閉上眼睛。

兩個月前雯俐給她看超音波的照片，明明怎麼看都是一顆豆子，雯俐卻振振有詞解釋：心臟正在成形，這階段頭部大得滑稽；尾巴逐漸消失，手腳展開像短槳，五個指頭慢慢才會分開。

時節是還溫暖的初秋，珈明卻感到後頸陣陣涼意。她走到窗前望向遠處，天空跟昨日一般藍。

不管男孩還是女孩，安安都是個好名字吧？（全文完）

微信 諾貝爾 奧斯卡

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