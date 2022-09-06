趙梅英／圖

院長冷眼旁觀華悅的神色，看到她面色和緩了許多，就起身說：「我安排一個年輕老師和你同住，這樣你們相互之間也好有個照應。」

華悅不說話，她是冰雪聰明的女子，經過幾日幾夜的思索，已經大致明白自己無權無勢，在這座城市就好像浮波飄萍一般可以任人欺凌。這件禍事需要有人來扛，她是最完美的替罪羊。對於華悅來說，並非智商阻礙了她對這件事的判斷，而是對人性本善的信賴，使得她始終沒辦法接受這樣的事實。

華悅開始對人有了戒心，平日裡清純爽朗的笑容也少了不少。視覺系的林婉老師被安排在華悅的宿舍裡，最重要的任務就是千萬不能讓華悅出事。當時林婉剛從外地帶學生寫生回來，稀裡糊塗地住進了新宿舍。兩個年紀相仿的女人在一起相互傾吐心事，華悅聽林婉添油加醋地講述學院幾十年的黑歷史，驚得目瞪口呆。聽完了，華悅感慨地說：

「人間何處是淨土？我原來把大學、把教授想得特別神聖，以為他們就是知識和正義的化身，現在想起來好幼稚。有人的地方就有恩怨，有恩怨的地方就有江湖。要是早一點碰上你、早一點知道學校這麼多黑暗的事情，可能我就不會吃這麼多虧了。」

林婉大呼遇上了知己，把更多的內幕講給華悅聽。華悅聽著，聽著，突然反問林婉：「咱倆年紀相仿，也都是外地來的，怎麼學院幾十年前的事情你知道得這麼門清？」

林婉頓時語塞，支支吾吾搪塞了過去。

這件事沒過多久，籠罩全國的非典疫情 開始了。整個社會人心惶惶，幾乎所有的學校都採取了封校措施，把老師和學生關在校園裡，半步不能走出校門。校門口坐了一堆穿白大褂、戴口罩 的醫生，隨時背著一箱藥水來回噴灑。

華悅是班主任，當仁不讓地被封進學校。市委下文件要求企事業單位晝夜值班，院長已經忙昏了頭，在會議上宣布了值班制度後，並沒有具體傳達到人。學院開會，向來都是迷糊的人多、聽講的人少。大多數老師進入會場，就開始打盹，會議結束的瞬間清醒，沒一個人去關心領導到底講了什麼。

在老師們的心目中，像是值班這種熬神費力的壞事，想跑也跑不掉，自然會有人替自己操心。值班這件事就這樣一直被擱置了起來，始終沒有人去傳達落實。

一天晚上，市委工作人員突擊檢查全市的防疫 工作，當電話打到學院時，發現居然沒有人接聽。市長震怒，馬上致電學校領導，學校領導致電學院領導，學院領導又致電辦公室領導。薛文婧老師半夜接到電話，爬起來迷糊了半天，這才突然醒悟過來，學院這幾天根本沒人值班。

消息反饋給院長，院長的汗頓時就下來了，明白自己的工作出了紕漏，急忙叫來辦公室主任薛文婧和基礎部主任蔣伯舟商量對策。兩個主任面面相覷，都是目瞪口呆、冷汗直流。現在是關鍵時期，學校三令五申不許出問題，甚至喊出「你砸我牌子，我砸你飯碗」的口號，這件事無論如何，是要撇清關係的。

蔣伯舟深思熟慮了一番，艱難開口說：「院長，值班屬於行政工作，我是管教學的主任，值不值班、誰來值班、誰來傳達值班，這並不是我的責任範圍。如果是教學出了問題，我立馬就脫光衣服，綁了自己負荊請罪去！可你要是因為值班的行政事務處罰我，那我不服！世界上沒這個道理啊！」

蔣伯舟攤攤手，表示和自己毫無關係。薛文婧很不高興這種說法，嗤之以鼻說：「老蔣，你這話什麼意思，想把責任都推到我頭上嗎？你不仁，別怪我不義！我對你的話就倆字：放屁！市委明確下了文件，非常時期所有人員統一調派，服從安排，根本就沒有什麼教學和行政的區分。」

蔣伯舟悻悻道：「領導說行政和教學混在一起了嗎？」

薛文婧怒道：「領導說行政和教學分開了嗎？」

聽著兩人爭吵，院長焦躁地摔了一個杯子，敲著桌子顫抖說：「你們有大局觀嗎？現在是推卸責任的時候嗎？好事搶著要、壞事爭著推，你們怎麼就這麼會做人！」

三人氣咻咻地互相看著。院長讓薛文婧調出值班表，看看到底是誰值班。三個人看了看表都愣住了。表上赫然寫著值班人員：華悅。

三個人你看看我、我看看你，一時之間各人心中都有計較。這時電話鈴響了。（三）