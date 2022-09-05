卡羅來納之夢（二九）

韓風在報上看到一個賣車的廣告，就約了見面。Honda Accord，十五萬多邁，賣主說，大都是高速上的里數，這牌子的車都可以無窮盡開下去。賣主又說，以前開過一個三十多萬邁數的車。這車是他替兒子賣，因為要買新車了才賣。

這人高壯，大背頭往後梳，車也像主人給噴了香水，一進去香噴噴的。你要的話，現金可以便宜兩百，一千成交。

轎車的形狀不錯，顏色也是林靜喜歡的灰色。韓風試了車也行，於是一筆成交。車買了，接下來去考駕照 。先筆試，對著顯微鏡一樣的東西，識別路標和顏色。黑人 女的掌管，見韓風站旁邊，還特別指示他站遠點兒，擔心他會幫著林靜考試似的。

到了路試那天，林靜坐上駕駛座沿著馬路開，規則早熟悉得滾瓜爛熟。是到了平行停車，她拐不進去，總是在進去的一剎那尾巴碰到欄杆，就此又要來第二次。

春節到了，中國學生聯誼會舉辦團聚，聽說是台灣同學搞的聯歡會加舞會。如果不是蘇月提醒，林靜都不知道要過年了。上課、打工忙得昏天暗地，過年也正好是考試的時候。外邊還下起了雪，中國的節氣真準，到了年關總是很冷。

雪不大，很快就變成了雨，凍雨，林靜沒見過。小時候見多了雪，大雪封門的厚雪，所以對雪並不太在意，倒是蘇月她們很開心，不遠萬里跑到美國來看雪了。只是這凍雨在樹上凍住，就成了冰溜子。大家很新奇，並不知道該怎麼稱呼這些冰柱子。

林靜想起，雪融後的房簷滴水成冰就是這樣的景象。可是美國這樣大樹上都給冰裹住了的情形，她沒見過。真是玉樹瓊枝，每根枝條都是冰糖葫蘆，風一吹發出嘎嘎的脆響。（二九）