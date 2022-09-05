或許他們只是進一步商討合作，開闢更多管道給想要來美生子的孕婦？不過，再低智商也看得出，兩人的往來並不只生意關係。

珈明不自覺舉起手蒙住眼睛，頭好疼，周遭的光太刺眼，讓她無法思考。

最後一次跟方質做愛是什麼時候？完全不記得。剛開始試著懷第二胎時，兩人推算日子、量溫度、安排時間，那件事變成作業。後來多次試著人工授精，再轉變成打針刺激排卵，最後開始尋找捐卵者，所有身體接觸遺失在忙碌的程序中。方質存好的精子在冷藏庫等待，其他新製造的如何發洩，珈明早忘記考慮。

他們談話圍繞著收入開支、懷孕生產，或者是平平的學校進度。

珈明並不惱怒，只感到無比疲倦。她不想裝聾作啞，更不想大吵大鬧，用波瀾不興的語氣直接攤牌。

方質先是表示完全不明白她在講什麼，後來慢慢承認，在這段時間內，跟大陸聯繫較多，談的事情也多。那位叫藍溪的醫生「幫了他很多忙」，而且任何對他生意的助力，對他們家庭也有幫助。

「我打算把重心放在兩邊，妳從來都是喜歡讀讀書、寫寫東西。我們興趣不同，只不過是給彼此一些空間。」

「興趣不同？賺錢就是你的興趣。我並沒有不盡力幫助你……」

「是啊，妳是很盡責任。只是我還想有其他的發展，在這些方面，跟藍溪比較有共識而已，我們不是妳想像的那種關係。」

方質語氣堅定。珈明感嘆佩服這個男人：自己都相信自己的謊言就是這種狀況。奇妙的是，她並不覺得遺憾或可惜，只想到最讓她氣結的一件事：

「你已經知道我們可能不會在一起了，還讓我繼續努力懷孕？」（一一）