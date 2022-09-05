趙梅英／圖

夜幕降臨後，所有學院的事務都會歸到華悅身上。她的手機 要接各色人等的電話，後勤處的、教務處的、招生 辦的、校長辦公室的、派出所的，私人電話變成了公用電話，經常在半夜不管不顧地響起來。華悅不堪其擾，乾脆把手機設為靜音，可第二天馬上就會有領導打來電話質問，為什麼擅離崗位。

華悅心中不快，頂嘴說自己根本不是什麼值班人員。被頂撞的領導馬上就會打電話指責院長辦事不利。「辦事不利」是個很不錯的藉口，它掩蓋了一切的對錯是非，只要對你不滿意，就可以安上「辦事不利」的帽子。

院長被領導埋怨了幾次，也開始對華悅不滿。不就是起來巡邏一下這點事嘛，一個身強體壯的年輕人怎麼就做不到呢！自己這麼大年紀，還經常半夜睡不著覺，起來看書、寫論文呢，年輕人就嬌氣到了這種地步！

院長認為自己幫華悅解決了單身宿舍，相對於那些擠在四人間的老師們來說，已經是天大的恩惠，怎麼這個小姑娘轉眼就忘了，為學院做點工作就推三阻四了呢？說到底，還是沒有真正把學院當成家啊！院長連連搖頭，哀嘆著人心難測，把學院交給這樣的年輕人，學院是一定要出大事的，自己退休了也不能放心啊！

很快，學院果真發生了一件大事。一天晚上查夜的時候，宿管老師發現有一個學生很晚還沒有回宿舍，猶豫著是不是要上報。畢竟都是二十多歲的成人了，肯定會有自己的私生活，也可能是唱歌去了，也可能是和對象玩去了。貿然上報不僅學生要受處分，領導也會怪你多事。宿管老師等到晚上一點，突然靈機一動，決定把這個情況告訴華悅。華悅不是什麼領導，就算謊報軍情，也不至於被責罵。將來如果真出了問題，還能把責任完美地推託掉。宿管老師給華悅發了一個短信，求她務必來學生宿舍看一看。

華悅接到短信，忍著狂風暴雨 來到學生宿舍，學生們都已經睡下了。華悅叫醒幾個學生，學生們不耐煩地說，他們也不知道，這個人經常夜不歸宿，天知道他去哪兒瘋了。華悅想讓學生跟自己一起去找找，但是學生誰都不願起床。這可是半夜哪，外面颳著風、下著雨哪，況且華悅又是個剛入職沒多久的小老師，聽她的話，又沒有什麼好處可拿。

華悅看叫不起來學生，只好忍著氣自己去找。大雨滂沱，校園裡到處都是黑乎乎的，華悅又冷又睏，料想學生也不會有什麼問題，就直接回去睡覺了。

第二天風停雨歇、萬里無雲，學生晃晃蕩蕩的屍體掛在最高大的樹上，女生們嚇得慘叫大哭。學校領導聽聞噩耗，烏壓壓來了一群人。學生家長哭得死去活來，一個小夥子長到二十歲，父母要傾注多少心血進去。活蹦亂跳的大學生送過來，冰冷刺骨的骨灰盒領回去，任誰都接受不了。母親哭得像是一灘爛泥軟倒在地，校長也是老淚縱橫，拍著家長的手說：

「大娘，您放心，我以我個人的名譽向您保證，一定會妥善處理這件事的！」

校長轉過頭對學院領導嚴肅地說：「我希望，你們通過這件事情，好好整頓一下學院的教學、工作秩序，責任必須到人！給學生、給媒體、給國家一個交代！最重要的，是給你們自己的良心一個交代！」

院長唯唯諾諾應承下來，心裡的憤怒翻江倒海，怎麼倒楣事都讓自己碰上了呢？處理完學生的後事，學校開始一級級追究責任。宿管科沒有責任，宿管老師已經上報了，學院領導沒有責任，領導根本不知道此事。所有的責任都到了華悅頭上，而她確實也擔任著這個年級的班主任工作。

華悅百口莫辯，拚命說自己確實去整個校園找過了，月黑風高下著大雨，還摔了一大跤呢！調查人員對此說法嗤之以鼻，再月黑風高下大雨，也不至於連樹上掛著個人都沒看到吧！

華悅急得東北話又冒出來：「這叫燈下黑！我說沒看到，難道你們比我更清楚當時的事？」

調查人員相互看了看，說了一句很有分量的話：「人命關天哪！」

華悅個性再豪爽，畢竟也是年輕涉世未深的小姑娘，被這句話徹底嚇住了，無奈承認了是自己工作失職。後來經過研究，學校給了華悅一個記過處分，讓她暫時先不要來上班，免得學生家長做出不冷靜的報復行為。華悅每天窩在小屋裡，不吃不喝，也不肯睡覺，幾天下來，人就搖搖欲墜。

辦公室主任薛文婧把這個情況反映給院長，院長擔心華悅出事，就主動找到她安撫說：「華悅，處分只是一種手段，絕對不是我們的目的。愛之深、責之切，處分下來時，我比你還心痛！可你一定要理解學校、理解學校的規定，那是怒目金剛菩薩心腸啊！」（二）