卡羅來納之夢（二八）

瑪麗又說，她有時在那裡做義工，裡面的人都很熱情。負責人叫克勞狄，非常樂於助人，你有什麼問題，就跟他說好了。

下一個周三中午，林靜就去到格林街上的學校教堂。一進去是一個很大的房間，裡面三三兩兩的人站著聊天吃東西，屋裡四周擺著的長桌上放著食物，小三角的火腿三明治、一瓣瓣切好的橙子和蘋果，還有飲料。林靜環顧四周，印度 人多，中國人沒幾個。

這個時間，中國人都在忙上課呢！後來她跟平華說起來，平華如是解釋道。但是教堂肯定會幫忙，平華說，咱們這客廳裡缺個沙發，不如跟他們說說看，能不能送一個。經常有人捐給教會，他們就會轉給有需要的學生。

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過了兩天，林靜正在廚房炒菜，就聽到有人敲門。林靜連忙去開門，原來是有人送沙發來了。一個幹練的老頭指著身邊的沙發說：給你們的。

林靜把門打開，爐子上的菜卻像放鞭炮一樣，劈劈啪啪響起來。她想著要去把爐子關小一點兒，油熱怕崩，哪個鍵管什麼的一下變成糊塗一片。正不知所措，報警器也哇哇叫起來。

林靜像給箍住了動彈不得，老頭一個健步衝過去，拿起鍋鏟攪和著，嚷道：你難道還要我炒菜嗎？又衝著廚房的小窗戶道：開窗，趕快把油煙放出去！一陣忙亂，總算塵埃落定。

林靜算是明白了美國公寓的廚房，炒個雞蛋 青豆都能激發報警器。那是，你不管它糊了冒煙，燒壺水都能報警。老頭玩笑道，原來他就是瑪麗提到的克勞狄。至此林靜周三時不時去一下這個午間教堂聚會，聊天認識新朋友不表。

學會了車，就要考駕照 加買車。韓風說，最好用自己的車去考，比較熟悉。（二八）