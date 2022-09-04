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FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

各自孤獨（一六）

夏嫿

自父母來了之後，崔茵寧和尚榮的吵架即刻歸於零。雖然各自內心想法不同，但表現出來的結果很一致，在父母面前，他們夫妻很和諧恩愛。尚榮說：「你得給你媽建立點信心。她有可能覺得錯過了你人生最需要照顧的時刻，所以內疚而引發負面情緒。」

崔茵寧覺得尚榮真是通情達理、體貼入微。她反覆跟父母強調，如果他們不來，自己的小家就要處於停滯，浩浩沒人帶、她無法上班。如果浩浩去托兒所，浩浩受苦不說，一個月兩千多的開銷，現在家裡收入根本無法負擔。

看到老媽聽到這些的神情一次比一次凝重，崔茵寧懷疑，應該是代溝造成她和尚榮的苦心付之東流。她只好開始選擇沉默，老媽卻不依不饒。把他們小家的每一分開銷和收入了解得一清二楚之後，老媽的臉色和講話口氣變得趾高氣揚。

老媽直言不諱，這個家靠的是崔茵寧在支撐、浩浩靠的是他們二老在幫忙。有次老媽和尚榮父母講電話，老媽說：「你家兒子每天啥正經事不幹，談什麼生意，從沒見入帳，我們整天供爺似地對他……」

這番話傳到崔茵寧的耳朵時，沒有添油加醋，但是口氣的不滿度已經乘了好多次方。她有些心虛地對著尚榮：「我媽沒文化，講話不經大腦的，她經常口是心非的。」

尚榮的表情平靜，沒有任何變化，好像崔茵寧什麼都沒有說，這讓她有些惱火，心裡說：我媽說的難道不是事實嗎？你父母也不是不知道這些情況！

尚榮倒彷彿聽到了崔茵寧的心聲，冷冷地說：「有的事情不是你努力就一定會有成績，或者說馬上出成績。我是暫時沒什麼生意，但不至於到你媽說的啥正經事不幹！」（一六）

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