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川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

親愛的小孩（一○）

夢歸

雯俐檢查眼白，又抱到窗口陽光下仔細看胸口皮膚，斷定不需要抽血檢驗。兩個保母阿姨拍胸脯說，她們會觀察，也可以發照片給醫師，或者視訊。

「放心，吃的可好哩，大的也多！」兩人拿出記錄，喝奶、屎尿一筆筆謄寫得清清楚楚。

陽光從打開的窗簾照進，珈明想，這位高太太或許沒有想像中年輕。不知雯俐是否也在揣測，拿著病歷提問：「妳還有其他的孩子嗎？」

常規加好奇心再次出擊。

「有啊，老大都大學畢業了。」

「在國內？男生、女生？」

「對，女孩子。」

珈明與雯俐私下交換一個眼色，這個年紀？實在難以相信，這是高太太自己的卵子。那麼，如果有生育能力，為什麼要請代母？但，這不屬於病史範圍。

珈明給雯俐高太的手機號碼，以便接下來兩天追蹤黃疸。只聽得吵吵嚷嚷，兩個保母忙著準備帶嬰兒去洗澡。

珈明走出大門，深深吸了一口氣，知道自己心中在judge，或許不無嫉妒的成分。

雯俐轉頭，讀心術般捏一下珈明：「多想什麼，享受我們現在的幸福。」

珈明不能不同意，如果有上帝，珈明極度感謝祂，在這時給了自己無價的禮物，否則這麼多孕婦、產婦圍繞身邊，她無法想像怎麼承受雙重虛空。

沒有多久，她發現，上帝在恩賜外，多加了一點皺褶。

珈明從不查方質的信件，不管是實體還是電郵。然而成也科技，敗也科技，方質在桌上電腦查了郵件忘記退出。珈明初看到跳出來的郵件還愣著，半晌才讀懂內容裡的「你太太」是自己，被關心「生活還好嗎」的是方質，而發信者就是方質的老同學，離了婚單身在大陸的那位醫師。（一○）

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