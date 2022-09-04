趙梅英／圖

華悅是一個漂亮的女孩子。

華悅是一個英姿颯爽的潑辣女老師。

每當看到「鴛鴦袖裡握兵符」此類讚揚巾幗英雄的詩句時，我眼前浮現出的，就是華悅的樣子。華悅是東北女孩，據說有八分之一的挪威海盜血統，生得金髮碧眼、膚如凝脂，配上一米七五的高䠷身材，頗有俠女的颯爽英姿。

華悅剛來學院的時候，性格非常單純，還沒有顯現出潑辣的成分。只要聽到一點不合時宜的內容，華悅無比白皙的臉上立馬就會浮現出紅暈，層層疊疊起伏不斷，好像晚霞一般燦爛眩目。

基礎部主任蔣伯舟很喜歡華悅，經常嘆息著對我們說：「你們這些小年輕啊，啥都不懂，那些個又俗又艷、塗脂抹粉的女人，不中看也不中用。只有華悅這樣的，那才是當老婆的好人選。我就在這兒看著，到底誰將來能有這個福氣，把華悅收到家裡去。」

那幾年高校擴大招生 ，學院管理人員嚴重不足，需要從任課教師中補齊。任課教師誰也不願意承擔班主任的工作，畢竟帶學生是件吃力不討好的事情。院長找誰誰躲，最後找到剛入職的華悅。

華悅忽閃著大眼睛說：「我沒意見的呀！」

院長沒想到這次談話會這麼容易，心中無比感慨，自己這個院長當得不容易啊！體制內的老師們就像有了免死金牌，一個個有恃無恐，無比油滑，能往外推的工作絕對不肯接下來。院長小舅子是辦私企的，想到小舅子在員工面前皇帝般的威風，院長就感慨自己這個官真當成了公僕。

有段時間政府提倡「校企合作」，大學要為企業的發展做貢獻，院長就趁機把所有的私企都調研了一遍。回來後開總結大會，院長認為私企之所以活力四射，主要原因就是樹立了領導的絕對權威，說加班就能加班、說開除誰就能開除誰。久而久之，自然形成了「心往一處想，勁往一處使」的大好局面。在這樣的萬眾一心下，企業焉能不興盛？

院長受到了啟發，連夜撰寫了上萬字的調研報告，建議學校引進「末尾淘汰制」，這樣才可以最大限度激發老師奮鬥的熱情。報告交上去後，被很多有教職的領導否定了，幾名老教授直言不諱地批評院長：

「你是不是想搞一言堂，藉機整人？」

院長痛心不已，私下感慨說，要是能採納自己的建議，學校早就建成一流高校了。看到華悅絲毫不討價還價的清澈眼神，院長油然而生感激之情，想了想說：「華悅，你一個女孩子，晚上就不要跑來跑去了。我在學院給你特批一間宿舍，這樣你管理學生也方便一些。」

華悅非常高興，終於有單身宿舍了，從此有了一個完全屬於自己的小家。華悅迫不及待地把所有行李都搬過來，把宿舍布置得粉粉嫩嫩的，好像是公主閨房一般溫馨漂亮。我們去宿舍參觀，所有的男老師都驚呆了，讚嘆說女人真是美的天使 ，這原來就是一間骯髒破敗的舊倉庫啊！華悅斜靠在粉色牆壁上，抱著娃娃，「咯咯」笑個不停，臉上充滿了幸福的神情。

這間宿舍不是白給的。晚上所有老師都下班了，每當學生有任何風吹草動，甚至是宿舍鬧了彆扭、摔了暖瓶、用了違禁電器，領導都會自然而然想起校園裡有個華悅，大半夜把她叫起來巡視。白天上課、晚上巡邏，華悅徹底沒有了上下班的界線。不管領導給什麼工作，華悅都咬牙盡心盡力完成。在她看來，這難道不是天經地義的嗎？就好像入職時候學的職業道德規範，學校是我們每個老師的家。只有大家好了，我們的小家才能好。既然學院需要我，我為什麼不盡心盡力地工作呢？

院長對華悅的表現非常滿意。東北師大的老師過來做學術交流，院長專門把華悅叫來，非常高興地對他們說：「這是您那裡培養的學生，素質真是不錯啊！牛津、哈佛又如何，沒有好的態度，是不可能做出好的工作的！」、

基礎系教師老賈身材魁梧，是個俠肝義膽的人，他看出了這些讚揚背後潛伏的危機，私下把華悅叫到一邊說：

「閨女啊，趕快把這些雜事撇開吧！你的本職工作是老師，不是保安啊！多寫論文、多做科研，當上了教授，你還怕領導不重視你？幹一個月雜事，人家感激你，幹一年雜事，人家就覺得理所當然了。萬一哪件事你沒幹好，嘿，責任還都成你的了！你說你何苦呢！」

華悅忽閃著大眼睛思考，良久突然冒出了東北話：「那不能夠吧，我實打實幹活，完了還會落個不是？」

不得不說，經歷了人生高低潮的老賈還是很有經驗的。當華悅對工作的新鮮感褪盡，察覺到苦累的時候，此時已經是騎虎難下。院長的態度也從感激變成平常，認為這就是華悅該做的本職工作。（一）