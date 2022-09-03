卡羅來納之夢（二七）

林靜開始擺書，從小推車上放到書架上輕鬆容易，她一邊擺，一邊哼著歌。等到把書往新書架上挪動的時候，才發現並不容易。先是書弄不好就會往旁邊滑，多拿幾本又很重，沒拿好砸手上還挺疼。擺滿書的小推車推起來跟石頭一樣重，推車也要用大力，書沉原來真是如此。原以為擺書的活比較輕鬆，卻也不然。

偌大的圖書館 靜悄悄的，連個人影也沒有。她像螞蟻一樣，孤獨地消失在書的叢林中，只有書與書架的碰撞聲。倘若她此時獨自在這裡看書，那麼可能不會感到寂寞孤獨。寂寞實在是一種困境，那麼她的困境是什麼呢？不能做自己想做的事情，而又不得不應付那些像隕石一樣，從空中砸下來的東西？

她看到擺的書裡有一本竟然是介紹中國的，哼著的歌不知不覺間變成了「百靈鳥在藍天飛翔，我愛你中國」，這樣哼著，眼裡竟然起了霧。

瑪麗先前就關照過她可以慢慢來，倒像她知道書很沉又多，幹不完的下個人來繼續。林靜覺得自己就像機器，總想著一氣幹完，又想起餐廳幹活時戴維說過的話，這世界活是幹不完的，都幹完了，不就失業了嗎？那她為什麼總急匆匆地想幹完呢？是想著幹完就可以走，去看書、做作業嗎？還是任何機械一樣的工作都會令人無聊而覺得浪費時間？

她又開始眼淚汪汪了。所以等時間到了，瑪麗見她臉上的表情，就關心地問：你還好嗎？林靜回說還好，早上起得太早，有點兒累。那你要好好休息。瑪麗說，然後像想起了什麼說：你知道學校教堂嗎？就在格林大街旁邊，那裡每周三中午有午餐聚會，免費參加，有很多國際留學生 ，可以去看看，也是交友的好機會。（二七）