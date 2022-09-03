「我一個月工資也就這麼多，付了房貸，我們也是要吃喝，還得我媽他們過來看孩子，不然……」

崔茵寧沒說完，尚榮就去收拾地下室了。崔茵寧膽顫心驚地聽著地下室的各種動靜。那些聲響彷彿是尚榮的不滿，叮叮咚咚地撞擊著她的心。她不知道尚榮是不是故意弄出那些聲響的，在她看來那是撕裂。他們之間曾經的親密無間如大地震 後的地面，裂開了一條巨大的口子，將無法縫合，也無法預知將來中間會奔流什麼。

崔茵寧偷偷打電話給阿萍，描繪了一番現場即景。阿萍聽得哈哈大笑：「你早就該這樣，還說我軟弱，其實你比我受的欺負更多。多敲打敲打，尚榮就知道事情的輕重緩急。男人啊，有時特理想主義、特孩子氣……」

6

崔茵寧父母來時，浩浩已經滿月。

崔茵寧地獄般的日子快要結束，浩浩不再一天大便多次、不再吐奶得厲害。她漲奶、乳頭堵塞等問題也解決了。

浩浩的滿月體檢，醫生的評分是九十五，長了三公分，兩斤。崔茵寧和尚榮的嘴角上揚度正好可以組成標準的圓。崔茵寧的天空那一刻陰霾散盡，只留下透亮透亮的藍。他們從診所出來，就直奔超市買了龍蝦和蛋糕，好好地慶祝了一番。

崔茵寧喝得微醺，心滿意足地看著身邊熟睡的浩浩。終於苦盡甘來，過幾天父母的到來就是錦上添花，她收拾心情要回去上班了。

崔茵寧父母當時著急的程度火勢洶湧。等到了紐約，事情並沒有他們想像得那麼糟糕，崔茵寧老媽反倒有些失落。好不容易在尚榮家面前豎起的「非君不可」的牌子，倒塌得莫名其妙。

「早知這樣，這簽證 不下來還好。費事操這份閒心！」每次和崔茵寧在帶娃意見不一致時，老媽就臉色不好地扔出這句。（一五）