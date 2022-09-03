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親愛的小孩（九）

夢歸

於是雯俐一手抱嬰兒秤、一手拎從醫學院就沒用過的醫師包，頸上掛的聽診器隨步伐晃動，邊走邊想像古早的兒科醫是否這樣走遍全鎮。珈明也還沒見過新客人，帶著雯俐一起上門。

應門的大嬸身材富態，在寬鬆罩衫下隱約可見，她正嚷著醫師來了，又一名女子含笑出迎，妝容精緻、打扮時髦，皮膚狀況極好，最關鍵的是腰身纖細。

珈明左到右、右到左來回看，很覺迷惑，不得不直接詢問：「請問妳們哪一位是媽媽？」

貴婦形貌的太太笑了：「我是，這位是阿姨啦。」

「是啊，我是阿姨！還有另外一個哩。」大嬸對裡面吆喝：「看孩子的醫生來了！」

雯俐忍不住直看著媽媽：「呃，不是雙胞胎嗎？身材恢復這麼快？」

對方再度一笑：「是請代孕的。」

另一名阿姨走出來，手裡抱著雙胞胎的一個，說弟弟還在睡覺，可以先檢查哥哥。珈明不由得想，兩位阿姨看起來更符合近期分娩的女人。

「這個是Oscar，裡面更大的是Nobel。」

奧斯卡諾貝爾，相比之下，，取名洛基真的是小事。這個時代，明星的孩子取名蘋果、暴風、十億。英文名字只使用Li和Ming的雯俐珈明輕咳一聲。

兩個男嬰頭好壯壯，出生重量各超過六磅，而且足足懷了三十五周，以雙胞胎而言，算足月的巨嬰。孕母不知怎麼撐這麼久，雯俐懷疑是不是體型龐大的墨裔，但嬰兒完全是亞洲面孔。

「請問是妳自己的卵子嗎?」雖然這是常規病史問診，但雯俐暗暗抱著滿足好奇的心理。

「是啊，當然是啊。我的卵子，他們爸爸的精子。」

嬰兒雖是全華裔血統，黃疸症狀算輕微。（九）

諾貝爾 醫學 奧斯卡

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