去善導寺找媽媽（下）

王幼嘉／圖

旁邊有幾個婦女在那兒燒香膜拜，輕聲祈禱，她們不久就走了。再過了一會兒，一長串披黃袈裟的光頭和尚成對走進來，跪在墊子上閉目合掌，喃喃誦經，反覆不息。大廳外響起了暮鐘，深沉的鐘聲環繞著善導寺，在大殿的橫樑圓柱之間迴旋。最後和尚也整齊有序地離去，此時外面已經是漆黑一片，冷清清的大廳只剩惠惠一人。寒風呼呼作響，從空寂的正殿穿進穿出，好像一陣風在追逐另一陣風，也像孤魂野鬼在撒野嘶喊。

一個深沉的聲音在惠惠旁邊響起：「你有什麼隱難嗎？你已經跪在這裡好久了。為什麼還不回家？是不是考試不及格，怕家裡罵？快回家吧！你這麼虔誠，菩薩一定會保佑你的。」

惠惠抬頭看到一個慈眉善目的居士，留著頭髮和長鬍鬚，身穿深色的長袍，看來絕不會是匪諜。

「我不要菩薩保佑我，只要菩薩保佑我的爸爸和哥哥就好了。」惠惠衝口說了這些，淒淒艾艾地哭起來。

「為什麼只要菩薩保佑爸爸和哥哥呢？」

「因為爸爸要趕哥哥出門，要和哥哥脫離父子關係。明天，就要登報了。」

「哥哥做了什麼壞事呢？」

「我不知道。哥哥不聽話，常常惹爸爸生氣，爸爸常打他、罵他。爸爸脾氣不好，我們都怕他。」

居士人走到觀音菩薩那邊，看了一下供在前面的靈牌，又走回來問：「你的母親是荊夫人嗎？」看到惠惠點頭，他又說：「荊夫人是我們的施主，觀音大士的金身就是她捐助的。」

他沉思了半晌，又說：「你的媽媽聽到了、了解了，一定會幫助你的！天已經晚了，你住在哪裡？是怎麼來的？要怎麼回去呢？外面還在颳風下雨！看你冷成這樣，不趕快回家，會生病的。」

惠惠站起來，這才發現兩隻腿已經不受指揮，痠麻得不能站直。居士說：「荊夫人的靈牌我會護送回去。這蘋果 是你的嗎？」

「是給媽媽吃的。」

他長嘆一口氣，「你帶回去吃吧！死了的人哪能吃什麼？還不是活人自找安慰罷了！ 」

惠惠不懂他的意思。如果死人不能吃，那麼為什麼大家還要做拜拜呢？惠惠沒有多問，把蘋果揣在口袋，匆忙拿了鞋子和雨衣，坐著居士已經付了錢的三輪車，回到了家。悄悄溜進她的臥房時，已經十點多了，好像沒有人知道她一個晚上都不在家。

次日颱風已經過境，風雨慢慢停息下來。惠惠下課回來，小孩走過來，好像成心要跟她說話：「今天上午家裡來了一個和尚，和部長關著門談了很久。後來，部長叫陳司機開車，送他回善導寺，就沒上班了，自己一人關在書房裡。陳司機說這個和尚當年在政府做過官，是個有頭有臉的人物呢！」小孩平鋪直敘地說，像是事不關己。

「爸爸發脾氣沒有？」惠惠生怕要受處罰。

「好像沒有。」小孩說。

「堂兄他們呢？」

「你爸爸打發他們回家了。 」

惠惠看著面前這個清秀的小孩，發現在這場風暴 之中，他始終都是這麼寧靜平和，就像颱風眼。她猛然大悟，驚恐得幾乎叫起來，好像知道了什麼不該知道的事，不敢看到出現在眼前的可怖影像。

惠惠輕手輕腳地往她的房間走去，沒有想到爸爸突然從書房走出來，把她逮個正著。

惠惠頷首低眉，不敢正視爸爸，心裡七上八下地等待即將到來的教訓。

爸爸說：「善導寺的居士今天來看我，說有一個小女孩在廟裡，祈求菩薩保佑她的爸爸和哥哥，不要菩薩保佑她自己。她的孝心感動了菩薩、感動了居士；居士問我，能不為她的孝心感動嗎？」

惠惠全身發抖，無法動彈，不知爸爸什麼時候走開的。

惠惠去找建國。他躲在他的房間裡，跪在媽媽的遺像前，好像不知道惠惠就站在他旁邊。他看不到惠惠、聽不見惠惠，站在他旁邊的惠惠只不過是個透明的影子，或是那永遠刺痛他的針。

他喃喃自語：「媽媽真有靈，我叩到一百個響頭的時候，眼前閃現出眩目的金光，媽媽的影子浮現在空中，我就知道爸爸不會趕我走了。」

惠惠想了一下，覺得哥哥不會想聽她去善導寺找媽媽的事。成長的路上，他們都跌得頭破血流，卻只顧舔吮自己的傷口，而不知對方也曾受傷。這對親生的兄妹其實並不認識彼此。

惠惠應和建國的話：「是媽媽有靈，是媽媽保佑我們。」

她把蘋果拿出來和哥哥分享，切開一看，這才發現艷紅的表皮之下是不堪入目的腐爛。惠惠訕訕地說：「這是我供奉媽媽的蘋果，一定是媽媽吃了。」

寧可相信蘋果是真的被媽媽吃了，也無法面對這蘋果後面的醜惡和虛偽。（下）