卡羅來納之夢（二六）

林靜選了統計系的一門課，教授是越南 人，老先生講課面無表情，偶然笑時會讓人嚇一跳，根本是嘲笑或者不屑的樣子。據說有一條統計定理，就是以他名字命名的。教授黑髮裡摻著斑白，中等個頭，皮膚模樣都是典型東方人。他的課都在晚上，每次下課就見他站在路邊駐留。原來教授不會開車，等太太來接。

看來還真有人一輩子不會開車，林靜就會想起平華講的那些開車經歷，猜想教授大概給嚇怕了，或有過什麼創傷經歷。誰知道呢？

他的聲音很輕，上課常常是輕描淡寫地講著，彷彿一切都不是太重要。因為是晚上的課，班上就會有一些校外學生，就是那些白天上班，晚上來進修拿學位的人。有一次碰到一個黑人 女生坐在林靜身邊，一進來身上就飄出一股香水的味道。她的著裝打扮也很仔細，據說在附近醫院做護士，來上晚間課，修學位。這對林靜來說也新奇，國內上大學有年齡限制，美國沒有這個問題，拿學位進取的人也就不稀奇。

她第一天來圖書館 工作，心裡興奮。書架上擺滿了書，她的任務就是按照順序，把還回來的書放好。瑪麗一邊說，一邊示範給她看，Dewey Decimal system杜威十進制系統。小推車上的書是還回來的借書，要按照號碼放回書架。然後去把另一邊書架的書，移到這邊書架上。原因是那面牆發現了白蟻，已經處理過了，現在只需要把書移過來就好。

瑪麗說完，又指給她看，如何怎樣把底下的書挪到書架上，再放到新書架的最底層，如此這般。靠邊還要留出兩英寸空檔，不多不少。瑪麗說，我量過的，這樣才能全部放進去。（二六）