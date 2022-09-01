如果尚榮不堅持出國，如果他不辭職，崔茵寧至少不會吃這麼些莫名其妙的苦。國內的朋友只要懷孕了，就是太上皇，喝的奶粉都是孕婦特別配方。生產去香港 ，生完就進月子中心，或者月子保母。條件不好的，也有父母、公婆輪著來。哪裡像她風裡來雨裡去，承受著上班百般折磨。下班回到家，尚榮有時連飯都沒做，也不知在忙些什麼？她若抱怨，尚榮的火氣比她還大。

阿萍直言不諱地批評崔茵寧：「就是因為你對尚榮太好了，所以他才這樣。你看看你，尚榮吃個葡萄，你都不厭其煩地剝好。你不知道男人也是慣壞的？」

崔茵寧覺得阿萍不可理喻，阿萍沒有感情基礎的婚姻，和她的怎麼可以類比？感情好才會為對方做所有的事情。她只是有些不明白，為什麼截然不同開始的婚姻，柴米油鹽一久，和沒感情的婚姻會殊路同歸呢？

吵架、和好，再升級地吵，沒完沒了。感情若是儲蓄 ，那到浩浩出生時，他們感情的帳戶戶頭餘額為零。

崔茵寧做了一番市場調查，她早就決定，浩浩不吃普通的奶粉，因為有液體配方奶賣。液體奶用的時候方便，微波爐稍熱一下就好，價錢是一般奶粉的兩倍。這樣一算，一個月得好幾百美金。

尚榮的生意不見任何收入，支出卻沒見減少。再坐吃山空下去，兒子的奶粉錢都拿不出來。崔茵寧思前想後，忽然想到家裡地下室可以利用。地下室有分開的門出入，也廚浴齊全。崔茵寧的客戶介紹了一個安靜的女留學生 ，崔茵寧見了印象極好，二話沒說簽了合同。不知怎麼開口跟尚榮講。

阿萍毫不客氣地譏諷她：「你是不是吃錯藥了？尚榮一個大男人的任務就是賺錢養家啊！」（一三）