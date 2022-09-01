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親愛的小孩（七）

夢歸

「不適合需要退換的話，我可以帶你來。」話音才落，珈明後悔自己是不是太嘮叨，畢竟石爸爸是身家豐厚的大老闆。

「那太好了，不必要的花費盡量避免。」Ricky把收據放入錢包，裡面整整齊齊疊著其他收據，此外只有薄薄幾張鈔票，沒有刷卡無上限的黑卡。事實上，沒有任何信用卡

珈明察覺自己好奇，趕緊轉換話題：「聽說Rocky很乖。」

「真的好乖，」Ricky笑起來，眼睛似兩彎月牙，「很少哭，而且很愛笑。大家說那是無意識，不是真笑，可就覺得他在對我笑，鼻子皺皺，眼睛瞇成一條線。睡覺也不鬧，有時候發呼嚕嚕的小聲音，我就想是不是打呼。Eric睡覺總打呼的。」

Ricky停下，有些不好意思。珈明看著他臉紅的表情，想法天馬行空掠過。如果平平長大了，成為這樣一個清秀害羞的同志，我會少愛他嗎？

「Ricky，你希望Rocky長大也是同志嗎？」珈明脫口而出，繼之趕快更正：「你別誤會，我完全是neutral的，沒有負面的意思。」

「我不知道他長大成人的時候，還會不會在他身邊。我只希望他幸福，可能……不像我會比較容易吧！」

「不在他身邊？為什麼這樣想？」

「因為，我跟Rocky沒有辦法成立任何關係，也不能認養。」Ricky低頭，只看得到他的睫毛扇動，「就算……我跟Eric可以結婚也一樣，他只是Eric的孩子。假如有一天我們不在一起，或許我就不會再見到Rocky了。」

珈明無語，Eric家族並不反對他用代母生下Rocky，或許就是這個道理，血緣關係是不能切斷的。

「聽保母說，妳也懷孕了，恭喜啊。妳家的葛格好可愛，他應該很開心吧。」（七）

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