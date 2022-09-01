去善導寺找媽媽（上）

王幼嘉／圖

「去善導寺找媽媽。」昨夜睡前，惠惠就是這麼想。今晨一張開眼來，惠惠想的也是這。

屋裡靜悄悄地只有她一人吃早飯。十八顆油炸花生、一塊腐乳和一大碗稀飯擺在餐桌上，這是廚師老陶每天早晨給他們兄妹的配給。但是桌上沒有建國的一份，也看不到他影子，看來今天他又不去上學了。兩個堂兄還在客廳沙發上酣睡；昨晚他們嘰嘰咕咕談到深夜，現在都起不來。爸爸一向在他們上學後才起來，所以惠惠也不期望看到爸爸。

吃完早飯，惠惠背著書包，披著斗篷雨衣走出車門。屋外的世界陰雨濛濛，鉛色的天空沉重地壓下來，在氤氳的濕氣中，周圍的房屋都漸漸模糊、變形和溶化。颱風襲擊台灣北部，風風雨雨一陣比一陣強，透過雨衣把惠惠的黑布外套漸漸打濕，惠惠忍不住冷得發起抖來。

惠惠跟隨同學，一起擠進建國北路北二女的大門，走入初二忠班的教室。教室寒冷如冰窖，地下有團團雨傘和雨衣滴下的水漬。下雨倒也有個好處，戶外的早操、升旗和集訓都免了。

上午的課有英文、國文、生物和童子軍，惠惠有些心不在焉，只聽到教童子軍的戴老師談到蔣總統剛發表的〈告全國軍民同胞書〉，要大家一心一德，檢舉潛伏各地的匪諜，光復大陸已經在望。

中飯的時候，值班的同學搬回蒸熱的便當，惠惠才發覺自己已經餓得半死，把熱騰騰的飯、兩塊滷豆腐乾和空心菜大口吞下，吃光了都還沒完全飽；但是身體總算熱起來，外套也快乾了。

下午上地理課，吳老師說正逢愛瑪颱風過境，所以風雨不息；台灣處於亞熱帶的火山環，颱風、地震 頻繁。老師在黑板上畫了個打著圓圈的氣流，從黑板的左邊一直旋轉到右邊，中間始終有個洞。她說這是颱風眼，颱風正中的平靜空間，風暴 環繞的核心。颱風眼經過的地方，風平雨靜，連太陽都會出現。她說今天傍晚颱風會登陸，風雨將到達最強烈的地步，大家下課後要早點回家。

惠惠悄悄地把書包留在抽屜裡，披上雨衣，和同學一起走出二女中的大門。風雨迎面襲來，泥水在路邊匯集成小河，每走一步，水就從她穿洞的球鞋如噴泉似冒出。她乾脆把腳步拖在水裡，希望同行的同學看不到冒出的噴泉。

從建國北路惠惠往右轉，和回家的方向異道而行。同學發覺惠惠走錯路了，紛紛問她怎麼要往那邊走。惠惠輕描淡寫地說，要去善導寺找媽媽。同學們都滿臉驚恐，嘴巴動了動，卻說不出話來，惠惠自顧自轉入寬敞的中正東路。

平日交通頻繁的中正東路現在沒有多少車輛、行人，路邊的灰色長牆塗了「反攻大陸，殺朱拔毛」和「檢舉匪諜，人人有責」的標語。再往前走，右邊有一排像是違章建築的矮小商店，大多已經關門了。濃郁的水果香從一家小店傳來，引誘惠惠進去。惠惠面對一堆紅艷艷的蘋果 ，燦爛光潔得不像屬於這灰色的世界。老闆是個滿臉皺紋的小老頭，穿件陳舊的對襟小褂，懶洋洋地駝著背呆坐在小板凳上，兩手插在袖子裡取暖。

他看到惠惠的眼睛盯在蘋果上，就說：「剛從美國進口的舶來貨，非常新鮮，又甜又香，十二塊一個。風雨這麼大，我馬上要關門了。減價給你十塊就行了，算是你的運氣。」

惠惠看了他兩眼，覺得他很可能是個潛伏在這兒的匪諜，心裡有些害怕。惠惠又看了這堆美麗的蘋果，覺得它們高不可攀。「可是媽媽喜歡水果，她一定會愛吃蘋果的。」惠惠對自己說。

惠惠緊緊抓住口袋裡的十元鈔票。今年的壓歲錢只剩下這點了。爸爸不給他們零用錢，每次惠惠和建國跟他要錢，即使是買鉛筆和筆記本，或是要交學雜費，都被他罵。近來惠惠抽條，長得好快，衣衫短小，褲子吊在腿上，腳趾丫老是鑽出襪子和球鞋。爸爸雖然身居高官，他們兩個孩子卻過得像乞丐一樣。

爸爸總是說，現在全台灣的人都風行克難，一心一意要光復大陸。你們這些孩子正是在立志讀書的時候，要全心向學，讀聖賢書的人哪會在乎這些身外之事？

爸爸出生赤貧的農村，是個放牛的孩子，在一個偶爾的時機下，進了學校的大門。他當了富裕子弟的差使，幫他們做功課、替他們考試作弊、為他們跑腿辦事，如此換點嗟來之食。也許這段羞辱的經驗刺激他太深，他痛恨紈褲子弟，深怕他的孩子會變成只知吃喝玩樂的廢物，他管教孩子起來異常嚴厲。（上）