卡羅來納之夢（二四）

哈哈，有緣折騰也打不散，無緣見面不相識說的就是這種。林靜道。

她倒是滿大度的。韓風道，跟我說這麼長時間不回國，她也不知道什麼時候能來，如果我有意中人，她也能理解。玩玩可以，別把心給別人就可以了。她信裡這麼寫的。

林靜無語，沒想到還有這麼大氣的愛情。倒好像對方並不在意，也可能是知道控制不了，索性放你一馬。誰知道呢，夫妻關係原來還可以如巧克力一樣如此多味道。

前邊是個大坡，又正好碰上紅燈，林靜把車慢慢停下來，這樣重新開動的時候，車就開始往後退。林靜有些驚慌，後視鏡裡看到後面的車裡坐著對老夫婦。老太婆開車，兩手握緊方向盤，好像隨時要逃跑的樣子。

加大油門，放離合器，韓風指揮道。林靜擔心離合器放得太快會熄火。不會的，給大油門。韓風鎮定道。車忽悠一下衝上了坡。林靜鬆了一口氣。才剛放鬆，往後視鏡裡一望，又是一驚，所有的車正如千軍萬馬跟隨而來。

怎麼這麼多車啊！她驚嘆道。

別管後頭有多少車，看前邊，前邊的車才是你的責任。韓風吩咐道。

林靜出了一口氣，對韓風說：你當教練還很有經驗的，否則剛才那樣，真不知道怎麼辦。

不是說嗎，不能教自己家人學車，韓風道，要是孩子、老婆肯定連喊帶叫的了。林靜笑了。

9

林靜申請的圖書館 工作終於有消息了。圖書館員瑪麗圓臉大眼睛，還有像薩克斯風手Kenny G那樣的一頭鬈髮。她給林靜打電話通知說，終於有空缺了，明天就可以來。

林靜心裡一跳，她為這個工作可是跑了無數次，每次去圖書館查資料、做作業的時候，都會順便跑到三樓瑪麗的辦公室問一下。（二四）