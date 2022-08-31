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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

各自孤獨（一二）

夏嫿

自己的事業剛起步，需要全力以赴。尚榮每天忙得要命，生意虧贏都是未知數呢！雖然父母同意過來帶孩子，簽證可以獲批嗎？

猶猶豫豫間，崔茵寧已經過了美國可以流產（二十四周內）的日子，她倒安定了。尚榮這個高興得直蹦想當爹的，生理上應該沒有任何變化的大男人，卻陷入產前憂鬱的怪圈裡。等崔茵寧理解得很通透時，她和尚榮法律上已經沒有任何關係了。

尚榮彷彿頭上頂著黑沉沉的帽子，他的緊迫感很強，他要在浩浩出來之前，把所有的事情準備好。崔茵寧對那頂帽子看得一清二楚，她只是奇怪，裡面為何要承載那麼多莫名其妙的東西，她努力幫著尚榮脫去。尚榮並不領情，反而責怪她不懂事。

整個孕期崔茵寧感覺如她們東北漫長的冬天，一場接著一場的暴風雪讓她不僅看不到春的氣息，都變得有些絕望。

父母的簽證拒簽了，崔茵寧的心情和身子一起日漸沉重。上班的地方沒有給她任何特別照顧，老闆明確表態，產假福利有工資的只有兩周。崔茵寧氣得吐血，這月子都沒做完，就要來上班嗎？

老闆也沒含糊：「你願意可以再休，申請政府福利。具體可以拿多少和時間，你應該比我清楚。」

那天下班坐地鐵回家時，崔茵寧有抑制不住想哭的衝動。從懷孕以來，她從來沒有享受到任何特別優待，孩子給她帶來的是無窮盡的焦頭爛額。

攜手並肩的尚榮，這些關鍵時刻都毫無例外地缺席了。理由很冠冕堂皇，他要忙事業。崔茵寧應該理解，他奔事業的終極目標是他們母子。崔茵寧想起一句話，大約是他們關係最好的描述：以為對方會給自己遮風擋雨，所以毫不猶豫地奔赴，卻不料之後所有的風雨都因對方而來。（一二）

簽證 福利 地鐵

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