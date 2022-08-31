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通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

親愛的小孩（六）

夢歸

「這既不是你的錯，也不是第一次發生。」雯俐換下濕掉袖子的白袍。

洛基健康無比，而且因為混血，沒有亞裔好發的黃疸，也暫時不須回診。回程珈明見Ricky心不在焉，似乎有話要說。

「怎麼了？」

「不好意思，我想知道，能不能有剛剛那位醫生的電話？」

診所裡病人正好看完，護士向雯俐報告，洛基爸爸在電話線上。

「哪一個？」

「像媽媽的那個。」

Ricky再次不斷抱歉，說打擾了醫師：「醫生，我知道剛剛妳說過，重量正常、發育正常，一切正常。可是我好緊張，就怕他吃不夠，下星期要開始換成配方奶，我又怕他不肯吃，拉肚子、便祕……我是說，萬一有什麼問題，能不能私下諮詢妳？我可以付診費的。」

講類似話的母親多不勝數，雯俐一向公事公辦，叫她們直接帶嬰兒來診所。今天似乎被觸動了某條神經，竟然給Ricky自己的私人號碼。只是叮囑他，任何緊急狀況都要去急診室，Ricky千謝萬謝。

幾天後，Ricky又打電話給珈明，說想去店裡看不同種類的奶瓶，因為Rocky似乎有些脹氣。保母在家看護Rocky，石爸爸不知是否在忙，上車的只有Ricky。珈明在店門口問要不要她陪同。Ricky停頓一下，才說：「那就麻煩妳了。」

奶瓶有圓的長的、方的斜的，奶嘴孔也花樣不同，每個產品都宣稱對脹氣有幫助。Ricky拿起來、放下去，吃力讀著說明。珈明在旁本不想多嘴，但察覺到Ricky眼裡求助的神情。

「脹氣的話，我也不是很清楚，但平平小時候有用過這一款。」珈明指著瓶子裡面有塑膠袋的品牌，「效果還不錯。」

Ricky買了珈明推薦的牌子，又選了其他幾樣。（六）

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