卡羅來納之夢（二三）

她的皮膚好些了，韓風帶她去店裡指給她看，哪種是保養面霜、哪種是普通皮膚保濕霜。新搬的地方比較安靜，睡眠也安穩了許多。所謂衣食住行，這幾個月來都給她辜負了。許多年後回想起來，林靜覺得這種隻身前往去一個陌生的國度，也只能是在年輕的時候，因為無知而無畏。

韓風說，台灣同學有根基，來美國上學，都是帶了錢來。印度 人也有錢多的，分哪個地方來，當然他們英語好，先天優勢。只有大陸來的又沒錢，英語又沒人家好，所以生活變得窘迫。比如我是國內大學老師，來這裡只能幫教授做實驗、洗試管打雜。那就會產生心理落差，這也是大部分剛來美國的人的普遍問題。

林靜想起老田那幢樓裡，樓上那個剛來的太太大吵大罵的情形。韓風就說，很多女孩子不了解美國，只想著嫁來過清閒日子。到了才知道，清閒日子是要奮鬥才有的。我的室友也是，回國娶了個太太，還是鄰居介紹的呢，算是比較知根知底。女孩兒也不錯，可是來了就是一大堆矛盾。女的不會開車，哪裡也去不了，男的整天忙到腳不沾地，沒時間陪伴。女的做菜不要放醬油，男的沒有醬油做不了菜。最後女的就叫：我怎麼找了你這麼個人！鬧得我這個室友整天悶悶不樂，老婆面前陪著笑臉，提心吊膽，老婆不在，就耷拉著臉，抱怨不停。

林靜聽著心顫，感情這事兒怎麼就像無限方程根本無解。

緣分這東西是挺難說，韓風道，就像我跟老婆當初，我喜歡交友，她喜歡一個人。本來是要分手的，信都寫好了寄了出去。偏偏她出差沒收到，直接來我單位，結果就是分手變成了第二次握手。（二三）