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涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

各自孤獨（一一）

夏嫿

在挑了尚榮一堆似是而非的毛病之後，他們開始念叨：「他父母是知識分子，會不會嫌棄我們家沒文化？他們家三代獨傳，將來寧寧要是生女兒，怎麼辦？」

「這樣的家庭，那麼高的門檻，茵寧要是生了女兒，肯定遭嫌棄的！」父親口氣義憤填膺，彷彿崔茵寧正因此受著虐待。

「那算個什麼事情？只要有錢交罰款，就可以生二胎。你看那誰，誰誰家……」老媽的契合度很對得住他們多年夫妻的情意。

只有崔茵寧在那裡不知所措，這到底算同意還是不同意？

尚榮要創業，崔茵寧以為父母也會如此不著邊際地探討一番，然後由得他們去。沒想到父母這次的反應卻相當激烈，意見非常統一，異口同聲地喝令崔茵寧去阻止。

「去美國留學，不就是為了那裡的學歷和好工作嗎？白手起家創業，那當初在中國就這麼幹不好？」

「十萬年薪，七十萬人民幣，我們幾十年都賺不到，就這樣白扔了，太可惜了！」

「生意都是走投無路的人做的，哪裡有人好工作不要，去做生意。萬一虧了怎麼辦？拿工資是旱澇保收的。」

父母還說了很多很多，還逼著崔茵寧一一複述，要她轉述給尚榮和他的父母聽。崔茵寧卻獨自吞下了所有的話，沒有轉達一句，任由尚榮的馬兒跑了。

等後來崔茵寧懷孕生子，尚榮的生意老不見起色，父母橫跨太平洋來幫忙，那些曾經的話語加上了各種尖刻的形容詞，彷彿投資公司的巨款添了巨額利息，他們親口傳達給了尚榮。

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崔茵寧懷孕是意外，但帶來的反應一點也不意外。家裡所有人都很興奮，馬上相互恭喜道賀。崔茵寧有些猶豫：這個時候，要孩子合適嗎？（一一）

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