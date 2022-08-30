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涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

親愛的小孩（五）

夢歸

一個爸爸是台灣年輕企業家，「今天的VIP」，雯俐第一次見到這種組合，比平常更仔細看著臉色問診。

「醫師比想像中年輕啊！」爸爸一號隨口評論，語氣透著權威。爸爸二號斯文秀氣，抱著baby露出笑容。雯俐心中判斷：一號是老闆，二號是媽媽角色。

雯俐介紹自己，加上專科頭銜。一號略略頷首，二號高興接口：「我小時候就過敏很嚴重！還有氣喘！長大後就不發病了。」

這是個切入的好機會，雯俐小心翼翼詢問：「有關家族健康史，我想知道Rocky的生理父親，也就是捐精者，是你們兩位中的哪一位？」

「是我。」回答的爸爸一號是病歷填寫者，嬰兒也與他同姓。Shi……姓石，取名「石頭」？……雯俐心中暗想，還是翻成「洛基」的好。

「我沒有什麼遺傳疾病，代母也是家族健康。」石爸爸Eric仍然不帶表情，語氣嚴肅。嬰兒頭髮微棕、鼻樑挺直，明顯是混血兒。

爸爸二號有點撒嬌似地微笑：「我就是個餵奶的。」然後補充：「我們有請孕母擠人乳，這個月還在美國的時候，每天會去拿，然後我用奶瓶餵Rocky。」

「Mr……」雯俐突然卡住，平日都是以「某先生、某太太」稱呼兒童的雙親，如今只得用眼色詢問。

「這位是Ricky。」珈明暗罵自己忘了介紹。

「叫我名字就好。」二號爸爸跟著補上。

雯俐暗暗嘆息，只差一個字母，將來Rocky長大，這家接電話可麻煩。但那是很久以後的事，輪不到她操心。

洛基果然有架勢，不住揮舞拳頭，尿布剛鬆就解放一泡，衝得太高勢頭難擋。本來滿臉正經的石先生驚慌伸手去捂，Ricky則是又叫又笑，不住跟所有人道歉。（五）

字母 過敏

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