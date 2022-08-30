阿普航空／圖

節日的活動使她暈眩、遊行 使她暈眩、鞭炮使她暈眩。電子遊戲和動作片使她暈眩，遊樂園 的雲霄飛車令她暈眩，甚至逛花園都使她暈眩。

羅琳想起高中的時候，有一天在診所打預防針。上一秒鐘看到窗外的烈日緊盯著她，下一秒鐘就一片漆黑，什麼也看不見了。

然後她聽到母親的聲音說：「你是沒站穩，還是暈倒了？」這才知道自己暈倒了，因為她對栽倒在地沒有記憶。

然後是大學的學業、辦公室的巨大工作量，和從她十歲開始就永無休止的睡眠不足。

羅琳覺得自己淹沒在談話聲和爭吵聲中。談話聲和爭吵聲又淹沒在交通和熙熙攘攘的人群中。人群又淹沒在餐廳和酒吧的杯盤碰撞中。

羅琳試圖用耳機裡的交響樂和歌劇來淹沒白天的噪音，但她往往在睡眠中，被自己的噩夢淹沒。

群山、大海、摩天樓、日月、星辰、霓虹燈，白天夜晚，都是一樣的暈眩。

羅琳感覺自己還是公園裡那個旋轉地球儀裡的小孩。

她經常做的一個夢，就是被困在旋轉的地球儀裡出不來。

最令羅琳頭暈的是人。無論在哪裡、跟誰在一起、喜歡與否的人、和她關係如何，都一樣令她頭暈。

也許這就是世界旋轉的方式。她想。難道別人不暈嗎？還是因為暈的方向和速度都很一致，就不覺得暈了？

羅琳不僅覺得世界在旋轉，而且似乎越轉越快。甚至在她睡覺的時候，世界也在她的夢裡不停旋轉。她醒來的時候總是暈乎乎的。

當某個物體旋轉得非常快時，它會在離心力的作用下分裂。

有一天，羅琳被瘋狂旋轉的世界甩了出來。

她這才發現，瘋狂旋轉的世界原來是一個夢。她是被自己的腦袋吐了出來。

羅琳發現自己並沒有摔傷，而且居然感受到了平穩和安靜。

她彷彿飄浮在太空 中，看著自己的過去以慢動作展現。

「這些人是誰？」她看著許多曾經的自己，驚呼道。

她看到很多的畫面，有時候一個個閃過、有時候重疊在一起，有時候清晰、有時候模糊。這些畫面裡都有一個叫羅琳的人。

她好像在不斷地建立、雕琢、修改自己。但這個人是她嗎？羅琳沒法對任何一個畫面產生認同感。

羅琳努力適應每一個新畫面，但總在她成功之前，一個新羅琳又出現了。

一個嬰兒、一個女孩、一個女兒、一個學生、另一個學生、一個畢業生、一個僱員、一個女友、一個妻子、一個母親、一個年輕人、一個中年人、一個常人、一個瘋子。她到底是什麼呢？

羅琳覺得她一直以來，被各種陌生的東西所定義，而所有的東西都是陌生的。

外貌、年齡、性別、家庭、住所、工作、收入、資產、伴侶、每一個用來形容一個人的字眼，都是陌生的。而且不會因為用的時間長了、用的次數多了，就變得不陌生。

羅琳剛剛想到：難道這是新的我嗎？從今天起，我又有了新身分？情況就再次改變了。

「這些都不是我。」羅琳自言自語，在旋轉世界之外的空間，注視著關於「自己」的各種畫面。

「那麼，這些年我在哪裡？」她想知道。「在這個叫『更年期』的東西來拜訪我之前？」

「『更年期』究竟是什麼？人生的另一個階段？為什麼要把人生分階段呢？也許人生並不等於生命，生命是沒有前後、沒有長短，沒法被劃開的。」

從遠處觀看，羅琳對她所以為的生活有了新的視角，也就有了新的認識。

羅琳回想起來，她不只一次強烈感受到，生活中貌似發生過的一切，從來沒有屬於她，也不可能屬於她。

一天天的日子像虛構小說的頁面一樣翻過去，縹緲虛無。

但她不知道，自己若不在這裡，還能去哪裡。

顯然，當時世界旋轉的速度還不夠快，還沒有快到把她吐出來的地步。

然而，即使在頭暈目眩的日子裡，也有某些片刻，世界似乎停止了轉動。（中）