卡羅來納之夢（二二）

韓風如此這般解釋一番，林靜就開動了。老天！車動了。林靜驚異地叫道。廢話，不動不成了破車，韓風笑著說。

林靜顫巍巍開到對面空地。韓風說：不錯，第一次開車就很成功。手動檔加離合器，一般女生都會覺得很難，你這樣竟然沒有手忙腳亂，撞到南牆上去，很有潛力，學會開車指日可待。

林靜給他說得喜笑顏開，好像真是的呢，坐在車裡並沒有那麼怕，因為有車擋著，彷彿就跟世界隔離了些。

至此韓風一到周末，就來找林靜買菜加學車，林靜很快就上手了。這一天林靜在家等韓風來。噹噹噹，有人敲門，林靜打開門，見是一個印度 男生，正在躊躇，裡邊傳來蘇月的叫聲：讓他進來。林靜於是打開門，印度男生走過的瞬間，飄過一陣香水味。沒想到蘇月交了個老印男友。

林靜見到韓風就說：那個老印倒是長得挺帥。韓風說：是少見，一般老印都找老印，很少跨國界。

林靜於是想起，在學校餐廳裡有個打工的印度男生，女朋友也是印度人。有一次在路上遇到，印度男生彎腰給印度女生繫鞋帶，讓林靜想起國內時的情景，很東方。因為這輩子大概看不到美國男生給女生繫鞋帶的吧，他們要說女權主義的先鋒們，有鞋帶自己去繫。

又一次林靜穿了一件藍色短袖衫，大概是跟平常上工的服裝很不一樣，印度男孩特別過來說：這衣服很好看，你為什麼不天天這樣穿呢？林靜謝了他，心裡在想，穿衣打扮要有心情。她現在每天忙碌著三點一線奔波在教室、餐廳、圖書館 ，穿著漂亮一點兒，都成了難得一見的情形，心裡不免又多了幾分酸楚。

憂心忡忡有時並不都是表露在面上的，這些原本平淡的生活裡，本來習以為常的穿衣打扮都出了問題，那心底的壓力不知道有多大了。（二二）