初期留學生活是清苦的。尚榮成天張嘴就唱：「會有那麼一天，會有那麼一天，我們的夢全都在眼前……」一切如償所願，尚榮畢業後在美國一家很著名的醫藥公司謀到了職位。崔茵寧的律師牌照也在多年努力之後，即將拿到手。

崔茵寧想，如果尚榮沒有出來創業，而是按部就班地繼續打工，她可以斷定，他們的結局不一樣。可是世事殘酷就在沒有如果，那時他們剛買完房子，所有都在陽光燦爛的大道上突飛猛進的時候，尚榮突然決定要辭職創業。

崔茵寧想不通。不過她相信尚榮的眼光，就如出國留學，當年自己和父母覺得，到外資企業找份工作就很滿足。如果尚榮是鴻鵠，她應該無條件支持。她的潛意識裡，還希望尚榮可以帶她擁有出人頭地的風光！

尚榮嘲笑崔茵寧的小農意識，安穩的工作一眼望到頭的未來：「看看這些精英的故事，比爾蓋茲 、亞馬遜 的的創始人，還有……」

這些故事尚榮早就添油加醋地描繪過很多次。若崔茵寧看出不同的版本或建議，還免不了爭執。他們的相處從來都是尚榮說得多、做決定的多。

尚榮的父母非常支持尚榮的決定，認為年輕人就該有闖勁，青出於藍更勝於藍。老倆口掏出多年的積蓄兩萬美金當投資 ，喜孜孜地當上股東等著分紅。

尚榮父母的動作和話語一氣呵成，把崔茵寧看得目瞪口呆。這麼大的事情輕而易舉、三言兩語就確定？她家的大小事情都是在父親的咆哮和母親的嘮叨拉鋸戰中，最後不了了之，或者不倫不類地繼續。就連她找了尚榮，在親戚、朋友眼中她棲上了高枝，她的父母都不是欣然接受。（一○）