阿普航空／圖

羅琳忘記自己什麼時候進入更年期了。

羅琳突然意識到，她並不知道自己為什麼要追蹤整個過程；也許是因為好奇，也許是期待它趕快結束。但是好奇或期待，都不會改變事情的發展速度。

羅琳只能看到，自己緩慢地走在更年期的日子裡。

幾年前，羅琳注意到她的經期開始不穩定，並且有了與更年期有關的症狀。

她聽到或讀到與更年期相關的信息越多，經歷的症狀就越多，感覺就越真實。潮熱、睡眠障礙、耳鳴、眼花、疲勞、流鼻血、牙齒鬆動、皮膚不適。每一個症狀她都經歷過。

羅琳覺得自己被各種症狀轟炸，身體上的變化令她感到很不自在。

她沒想到自己對更年期的來臨，居然感到有點驚訝，就跟她不知道自己遲早會步入這個階段似的。

她根本沒考慮過更年期的存在，直到她的朋友們一個個都開始提起它。

羅琳很少想到她的年齡。她周圍的人似乎都比她更清楚她的年齡。

雖然羅琳身邊已經有許多人經歷了更年期，她總覺得未來離自己還很遙遠。

但是未來和過去一樣，就像自己的影子，永遠都在身邊。羅琳很快就走到她之前從未想過自己會到的地方。

踏入更年期意味著什麼？羅琳想：我變老了？但這不是預料之中的事嗎？地球上沒有一個人，不是從出生起就開始不斷變老啊！但「變老」是什麼意思？

她想起祖父的老年癡呆、祖母乾枯的手，中風 、癌症 、發生在家族裡的各種疾病，一個個死去的親戚。

她想起一個年長朋友說，停經真是一件好事，少了不必要的麻煩。

與此同時，一個年輕朋友去冷凍了她的卵子，說是怕年紀大了，突然想要孩子。

身體這麼不可靠，圍繞著身體轉的生活怎麼靠得住呢？羅琳覺得，除了身體的世界，肯定還有更可靠的東西。

既然身體不可靠，何必讓身體的事主宰自己的心情呢？有一天，羅琳決定不再數日子。

她停下腳步，才發現自己走得很快，突然止步頭很暈。

羅琳想找出困擾她的真正原因。她越來越懷疑，更年期和她的身心狀態並沒有直接的聯繫。

早在更年期之前，各種擔憂、不適，以及層出不窮的問題就令她煩惱不已。

她從來沒感到自在，只是沒把這種不安歸因於更年期。阻礙生活的罪魁禍首不斷轉移，從一件事轉移到另一件事、從一個地方轉移到另一個地方，現在輪到更年期。

對羅琳來說，生活是不斷的暈眩。

從她出生那天開始，頭暈的現象就屢屢發生。

羅琳是大家族裡第一個小寶寶。她被周圍的大人傳來傳去，被動地「投懷送抱」，暈得大哭，可是誰也聽不懂她的哭聲。

安慰她的大人抱著她搖搖晃晃，她更暈了，暈到極其不舒服，哭都哭不出來，大人卻以為把她哄好了。

羅琳不知道怎麼告訴大人：「你們搞錯了！」

羅琳不到三歲的時候，有一天隨父母去公園玩。她父親把她放進一個旋轉地球儀，使勁一推，地球儀馬上轉了起來。羅琳一驚很想出來，卻說不出話。她坐了下來，把腿伸出去，腳卻懸在空中，碰不到外面的地。

她不明白，為什麼沒有人看出她很想下來，任由地球儀轉啊轉。

羅琳只記得一陣暈眩，不記得後來發生了什麼事。

她覺得從此以後，她就像那個被困在旋轉的地球儀裡面的小孩，始終在原地旋轉，停不住也下不來。

做作業令她頭暈，做運動也令她頭暈。在合唱團裡唱歌令她頭暈，在家庭聚會裡坐著不動，也令她頭暈。

喜歡一個人讓她頭暈，不喜歡一個人也讓她頭暈。被喜歡和被討厭一樣可怕。

對於威爾遜，羅琳看一眼就頭暈。但她偏偏看了一眼，就會看第二眼。

至於想盡辦法讓羅琳注意的吉米，羅琳也看一眼就頭暈，但是逃避他的追捕也是一件很暈的事情。

變換顏色的交通燈、擁擠的車道、超速行駛的車、隨地吐痰的人、從垃圾箱裡飛出的垃圾、深夜大聲開派對的鄰居、凌晨在後院狂叫的野貓，這些都令羅琳感到暈眩。（上）