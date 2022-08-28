卡羅來納之夢（二一）

Kroger的雞腿便宜，豬骨頭也不錯，回來燉湯很好，豬耳朵、豬肚都弄得很乾淨。

林靜給他說得都饞了，她自從到了美國，整天雞蛋 炒辣椒、雞腿青豆、炒包菜。老三樣，怪不得老田怪話說，吃雞腿吃到雞屎味都出來了。當時她還覺得這麼惡心的話也能說出來，還跟雞腿這麼好吃的東西連在一起，真是沒來美國留學，不懂得其中含義。

美國這些東西都太便宜了，韓風繼續道，就是機械化飼養的雞，少了從前的雞肉香。

下一個周五，韓風按照說好的時間來接林靜去買菜。一進到車裡，空調涼涼，音樂聲調得恰到好處。林靜感嘆道，不錯啊，還是雪佛蘭。她老早就覺得「雪佛蘭」這名字詩意，這還是第一次乘雪佛蘭車。鳥槍換大炮，幾個月不見，他已經換車了，跟上次接她的車不一樣。

實驗室一起工作的老美賣給我的，韓風說，他要回國，所以賣得便宜又可靠。我也就順水推舟，把那輛老爺車換掉了。

兩人來到Kroger的停車場前，已經華燈初上，黃色的燈光反映著遠遠近近的車影。

要不要學車？韓風煞有介事問道，就在這裡，反正沒什麼人。他說著朝四下望。

林靜連忙擺手，不要，我可不敢開。再說也沒有許可證，碰到警察 怎麼辦。

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不會的，韓風說，要不要試一試，不開太遠，就從這裡開到前邊空地那裡。開車在美國遲早要學的，不然怎麼生存，這是技能。你騎車都會，開車可比騎自行車容易多了。

林靜給他說得心癢癢，就說那試試吧，於是起身兩個人調換了位置。林靜坐到司機的位置上，手把方向盤，下邊怎麼辦？最重要是分清油門、腳閘和離合器。（二一）