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穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

愛難留（全文完）

凌晞

當然，這樣的結果是她一手造成的，不能怪任何人！想到她和義章的這段感情，曾經那般甜蜜美好，如今落到這地步，是誰的錯呢？文娟自怨自艾，淚水像是決了堤。

十二月初，世昌去芝加哥參加一項學術年度研討會，在機場租了車子開到旅館。翌日早晨，世昌準備開車前往年會的會議中心，發現車窗玻璃上結了薄薄的一層冰。因為住在南部，從來沒有遇到這樣的情況，不知道如何處理，花了半小時都無法除掉那層薄冰。

時間急迫，他勉強發動引擎，開車上路。車窗上的薄冰使得視線模糊不清，世昌對路況不熟，前面突然出現下坡路，路面結冰造成車子打滑，失去控制。世昌緊急踩煞車，車子打了幾個轉，順勢飛進逆向車道。此時，一輛高速行駛的貨車從後面追撞，世昌當場昏迷不醒。

文娟接到世昌系上祕書的電話時，幾乎要昏過去，怎麼可能啊？昨天還好好的去芝加哥，今天怎麼就發生這致命的車禍？文娟癱在沙發上，眼前一黑，就昏過去了。

不知道過了多久，文娟睜開眼睛，眼前是徐姊坐在一旁。徐姊上前抱住文娟，不住安慰她。文娟無語，只是不停哭泣！世昌沒有戰勝死神，車禍的第二天傷重去世。

文娟按捺住悲痛萬分的心情，投出不下百封求職信，希望在她的專業領域謀得一份工作。但是經濟不景氣，工作機會有限，加上身分問題，文娟沒有得到任何面談的機會。

為了撫養孩子，文娟不得不繼續留在餐廳工作。翌年春天，文娟在徐姊介紹下，去紐約餐廳工作，離開了傷心地。

她和義章早斷了音訊，只聽說義章始終沒有結婚。（全文完）

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