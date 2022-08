薛慧瑩/圖

珈明眼睛更大:「妳現在就要懷?未婚生子?那、那……萬一將來又遇到理想的對象怎麼辦?」

「這有什麼衝突?連我的孩子都不能接納,算什麼理想對象?」

口氣是不折不扣的雯式邏輯。

「妳講的也太容易了吧?我們是華人 ,這種想法比較……另類,妳爸媽受得了嗎?診所裡那些患者如果好奇,沒結婚的醫生怎麼大肚子了呢?」

「It's my life, my choice, my child.」雯俐把小半個漢堡裡的一片酸黃瓜挑出彈掉,囫圇吞下,「明明叫他們不要放pickle的。」

「那,妳得獨自養大小孩,如果他來問爸爸是誰呢?」

「如果我每次見到那些有比沒有更糟的父親就做記錄,可以編一本手冊,不久會變成百科全書長度。小孩要問?就告訴他實話啊,以統計數字來講,沒有一個爸爸放在家裡是好事。」雯俐鄙夷地用指尖戳爛那片黃瓜。

「妳這話明顯有偏見。」

「好,我承認,但是I do have a point。妳聽得懂意思。」

珈明嘆氣。雯俐抓滿滿一撮滴千島醬的薯條塞進嘴,再豪爽吸一大口奶昔沖下胃裡。

沒多久她傳了幾個捐精者的資料,讓珈明開眼界,不乏長相、身材男模級的,也有名校大學生。亞裔 捐贈者少,但仍然數目可觀。珈明眼花撩亂,以為自己在人肉市場。最後雯俐選擇了一名日裔工程師,理由只是「感覺有緣。」

眼看雯俐將做母親,珈明不能不受影響。她質問自己有沒有錯誤的競爭意識,再質問自己為什麼要質問。孩子的數目跟想做媽媽的願望成反比嗎?

平平嬰兒期身上的奶香似乎可以聞到。當時躺在床上餵母乳,看著他逐漸入睡的臉頰時,珈明從來無法想像,能再去這麼愛另一個生命。但現在她覺得自己準備好了,強烈渴望那個經驗能夠重現。

珈明終於對命運投降,順便給屁股喘息的機會(雖然僅是暫時,因為胚胎植入後,還免不了安胎針),或許是戰友意識,也因為雯俐是專業人士,珈明向她傾訴了前因後果。

「老天,我都不知道,妳竟然受了這麼多苦。我以為平平是自然懷的,這第二胎總是會成功。那,妳決定了?」

「這還只是開始,決定人選,還要等待那個女生打針、取卵成功。唉……希望我雖然是沒蛋雞,還可以把裝進去的蛋孵出來。」珈明苦笑,「還是妳的容易,爸爸已經在冰箱裡等。怎麼還沒有去做人工受精?難道變卦了,還是有更好的?」

「哪來什麼更好的。只是最近很忙,約了這個周末做,接下來打算休息幾天。」

「激情後的假期?」珈明忍不住戲謔。

「心理作用,覺得這樣增加成功率。如果不行,就直接做IVF。」

輪到她面對字典厚的捐贈者資料,珈明才深深體會雯俐遭遇的頭痛。比較容易的篩選條件是,她們都選擇亞裔捐贈者。

方質不斷檢視大學入學考的分數,珈明打岔:「我的成績也不是那麼好啊。」

「就是這樣才要彌補,平平可能已經吃虧了。同樣花這麼高的費用,當然要挑最有利的。」

「吃虧……?」

珈明想抗議,但她瀏覽到頭昏眼花,自動選擇閉嘴節省力氣,專心將注意力放在檔案的容貌、體態,希望跟自己不要差距太遠。

「這個女孩子是名牌大學,家族健康,身材也高。」

「這名字是越裔?」珈明審視偏小的頭像和生活照。

「中越混血,」方質繼續仔細研讀,「高中成績全A,SAT滿分。」

微微上翹的圓眼和自己有幾分相似,看起來是個討喜的女孩。珈明忍不住喃喃自語:「這些大學生為什麼會來做這件事呢?」

報酬的確豐厚,但是換做年輕的自己,會這樣做嗎?捐出自己的一部分,然後讓一個帶著自己基因的孩子在某處成長?

珈明暗罵自己莫名其妙,如果大家都這樣想,自然就不會有捐贈者,那雯俐和自己不就束手無策?人性實在矛盾。

方質沒有多餘的想法,他根據數字決定人選,只等珈明同意。

一個多月後,雯俐向珈明宣布懷孕的喜訊。珈明雖然有類似的訊息,但稍微複雜些。

取卵後試管受精毫無問題,胚胎已經發育成功,等待移植。這離正式懷孕還有距離,但珈明滿腦子都是嬰兒的形象。

●

方質在此時宣布朋友回國,原本經營的月子中心要脫手,膳食料理和嬰兒照顧人員可以留下工作。他本來合夥投資了幾棟「康斗」,最近剛剛完工,正好可以用來接待客戶。

「但是最近才發生那件事的……」珈明大吃一驚。

移民局 會同警方突擊掃蕩,幾家大規模華人月子中心被勒令停業,還有巨額罰款。同時對入境的孕婦也加強了管制,還有被遣返回國的。珈明無法想像,方質此時敢接手這個生意。

「就是因為這樣,不少原來的客人都無處可去。何況,經濟一般的客戶或許會放棄,真正的富人還是能出示財力證明,有門路入境。我們用獨棟的condo來接待客人,這種形式更像代理,我們做中間人,負責聯絡醫師、月嫂,提供住處交通。沒有把產婦都集中在一棟房子裡,鄰居也不會來找麻煩。」(三)