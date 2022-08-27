卡羅來納之夢（二○）

她就慢慢退出來，心想著這下要拿罰單了。結果是警察 等她退出來，開車走了。

碰上了個好警察，林靜道，美國還是好人多。

平華說，也不都是好人，老田他們系上一個男生，剛車禍 身亡。要下高速，旁邊道上車主不讓道，他以為讓他了呢，結果這人就是沒讓，就撞上了。

哎，怪不得那天看到老田心事重重地在路上走過，旁邊幾個人也是一臉悲哀。

林靜心想，現在這地方倒是離哪兒都近，至少一段時間不用擔心學車、開車。這就好像路都走不利索的人，突然讓他奔跑。在國內只有司機才開車，普通人哪裡有車。現如今突然進入了車的海洋，不開就可能被淹沒。其實開車也好、講英文也罷，都是因為陌生。而這種陌生要在短時間內克服掉所帶來的困惑和壓力，才是那些說不明、道不白的憂心忡忡吧。

這天林靜去圖書館，例行先去樓下閱覽室讀中文報紙。其實只有一份台灣的《聯合報》，好在她讀繁體字沒問題。她喜歡看副刊版上的小說 ，裡面的故事讓自己覺得跟文字的世界有些關聯。

走到樓底下，先就看到幾個人坐在門口，原來是來早了門沒開。她站著等，樓梯上又有人下來，一抬頭竟然是韓風。

他見到林靜就說：你要的網刊我打印了，改天給你。林靜連忙道謝。

韓風又道：聽說你們都搬走了。本來那個地方全是王老五，一下子來了三個女生，大家正高興呢，結果又都走了。

林靜不置可否，那個地方也有好處。房租便宜就不說了，買菜都不用管，老田他們就包幹了。

你要買菜的話，我可以帶你去。韓風說，當然可能不會像他們那樣去農貿市場買，那裡的東西都是量大要幾個人分。（二○）