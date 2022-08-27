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世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

各自孤獨（八）

夏嫿

「現在的，粗人一個挺適合我，好好過日子，不打不罵，也不要求我幹家務。結婚就是合夥過日子，吃飯、上床和學識一點關係沒有。」

崔茵寧只有苦笑，她覺得感情不是法庭判案，可以按條例規則去處理。就像她和尚榮，離婚多年，彼此也不通音訊。她也見識過挺多比尚榮優秀的，卻未曾動心過，這些彷彿與外在條件沒有關係，那種特殊的牽掛是沒有理由的。

只是有的事情就如傷口一樣，雖然已經癒合，但醜陋的疤痕卻永遠存在。所有的都回不到未發生時……

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崔茵寧很喜歡湯顯祖《牡丹亭》裡的話：「情不知所起，一往而深。」道透了人世間所有無來由的恩怨情長。

崔茵寧高中那朦朦朧朧的初戀，剛發出小芽就被異地的車輪碾壓得粉碎。她曾經很傷心，不過與其說是傷心失戀，到不如說是傷心那一段埋藏了許久的心思牽繞沒有了。

很多的感情來得莫名其妙，並不是對方有多優秀、多吸引人，而是人有一種潛意識的隨波逐流性。尤其是年輕的時候，別人有的，自己也要有，如漂亮的衣服、可愛的髮卡，還有那稱之為情竇初開的感覺，好像沒有就被世界拋棄遺忘了一樣。

崔茵寧是學著把一個看上去眉清目秀的男生，攜藏在心裡，慢慢地成了一種習慣。等到上大學之後，她都有些不適應校園裡沒有那男生的身影。她試探著給男生寫信，男生也有回應，跟她想像的不盡相同。沒有小說裡的纏纏綿綿，也沒有什麼刻骨相思，彷彿養得不好的植物，別說開花，葉子都是蔫答答的沒有生機。

崔茵寧期待中怒放的愛情在這溫吞水一樣的相處裡，逐漸沒了氣息。（八）

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