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愛難留（五）

凌晞

世昌送文娟到宿舍門口，望著她：「讓我靜靜想一想，下一步該怎麼做？」

文娟的思路千頭萬緒，首先怎麼面對義章？還要按照計畫結婚嗎？懷孕的事情要如何處理？她和世昌的關係將是怎樣呢？

文娟徹夜未眠，腦子裡天南地北轉個不停，思前想後，不曉得該怎麼辦。突然電話鈴響了，是世昌打來的：「我想了想，也問了我姑姑，我應該負起責任。我們先辦公證結婚，這樣孩子可以名正言順生下來。婚禮我們以後再補辦，妳覺得如何？」

「可……可是，我在台灣的婚禮怎麼辦？你知道的，喜帖都發出去了！我怎麼向義章交代啊？」

「我想，我們就跟義章明講，把事實告訴他。」

「你話說得容易，義章一定受不了這樣的打擊。我的父母、同學、親朋好友，要怎麼向他們交代？」

「先別急，我們把事情一件一件理清楚，想一想如何處理最恰當。」

放下電話，文娟呆坐在床邊，不知所措。

文娟不敢向義章直說，怕他受刺激太大。她心裡自忖著，八月的婚禮必須要取消；回台的行程也必須延後，暫時不要與義章見面，等過半年或一年以後再說吧！文娟打了越洋電話給義章，用身體狀況不佳，不適合坐長途飛機為藉口，取消了回台的行程及婚禮。

暑假結束前，文娟和世昌去公證結婚了。文娟沒有那種欣喜的興奮感，甚至有種罪惡感。她雖然不像愛義章那樣愛世昌，但對世昌多多少少也還是有感情，至少世昌很愛她，這是她確定的。而且世昌為人做事態度真誠可靠，她相信世昌會是一個好丈夫、好爸爸。

7

文娟心裡有數，她和義章走到了終點。（五）

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