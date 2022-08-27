薛慧瑩／圖

外面的確有個吵翻天的平平，那是真真切切從她肚子裡生出來的，所以她沒有警覺。逼近所謂的高齡歲數，才發覺不對。

中國還是一胎化嗎？她不太清楚，難怪外面一堆患者瞪她。雖然無辜被冤枉，兩個相似的孩子並不都是她的，但大家仍可酸言：好歹已經有一個，而且是個活蹦亂跳的男孩，何必再拚命追加呢？

瞌睡微微襲來，珈明思緒遊走，憶起去紐約的假期，廣場聖誕樹和燈飾熠熠生輝，他們驚嘆於住宅區未曾見過的熱鬧華麗。走近瞧，有給聖誕老人的許願牌子，是寫下掛上就心想事成的概念。

「我要弟弟，我不想當loner。」平平抓起馬克筆，歪歪扭扭寫下大大的字：I WANT BROTHER。

「Well,what about a sister?」

「也可以，」平平在後面加上：SISTER OK。

冷冰冰放入陰道的鴨嘴拉珈明回到現實，她深深吸氣，試著放鬆肌肉。

「完成了，要仰臥半小時，幫妳蓋個毯子。」

裸露的肌膚早已起滿雞皮疙瘩，珈明謝謝護士，腦筋又逐漸昏沉，回到紐約街景。路上擠滿的遊人幻化成一枚枚蝌蚪，她站在馬路盡頭，跳上跳下吶喊加油。你們衝啊，衝向終點，找到那個目標，平平寫的牌子就會變成一顆大蘋果 。然後蘋果裂開，裡面蹦出來一個肥肥的嬰兒。

珈明潛意識堅信，意志力可以治療病痛，也可以引領精子循輸卵管上游。她想relax，卻不自覺揪緊了面孔，暗暗在用不知身體哪部分的力量，想把注進身體的所有希望吸進子宮頸。只是，她還不知道一件事。

那個終點沒有目標，因為她並沒有排卵。後來的多項檢查，讓她知道卵巢早衰，有些事情怎麼努力也是徒勞。

最後的選擇擺在眼前。還記得那個女醫師簡單說明：「能夠取到理想的卵子就做試管，不然就要找人捐卵，可國內政策是禁止的。」她停了一下，放低聲音：「有需要的話，可以幫你安排聯絡。」

方質絕對不答應收養，如果不走捐贈卵子這條路，直接放棄，讓平平當獨生子，是最後的命運。

其他需要捐贈的女性大多是第一胎，她的情況算是少數。珈明東想西想，萬一有任何的偏心怎麼辦？要讓孩子知道嗎？要讓平平知道嗎？要讓任何人知道嗎？

她記起雯俐的話：

我想當媽媽，那是我的權利。

●

那年在Mt. Sac社區大學重逢的情景，珈明記憶猶新。走道一個身影閃過，跨步姿態似曾相識。她忍不住驚呼：「謝雯俐？」

對方一個迴旋，雖然身材長大了，挑高眉毛的神情完全沒變。

「誰叫我？」講話單刀直入的調調也沒變。

「我是周珈明啊！妳不記得了吧。」雯俐這種老師寵愛的高材生，對她沒印象該毫不稀奇。

「什麼！妳怎麼拔得這麼高。」雯俐不可置信抬頭仰視。

她竟然沒忘了我……珈明噗嗤笑出來，小學四年級坐第一排的她，現在過了一七二公分。不是她先打招呼，雯俐怎麼也認不得。

兩人下課，到教室旁cafeteria交換十年來的過去。不同於珈明小學全家從台灣移民，雯俐高中才來美國當留學生，現在進了史丹佛。社區學院只是因為離家近，她用來暑假補學分的。

「所以妳一直都在LA？我們竟然沒有碰面。」

「洛杉磯 有多大啊？搞不好還有幾十個同學失散在這。」雯俐撇撇嘴。

她們不知道再過許久，很多舊識會藉著一個叫「臉書」的東西相認。能比別人早重聚，多虧雯俐那副散發自信的樣貌，一晃十年也能遠遠識別。

十五年來，捲入老鼠賽跑的美國生活，兩人的聯繫時有中斷。直等到雯俐當了內兒科醫師，在珈明家附近執業，他們全家自然變成patients。

「生意看起來不錯啊。」珈明打量候診室。

「跟原來這裡的家庭醫生頂下來的，聽說度假時候心臟病發，說走就走，醫生娘急著脫手。我爸媽早希望我回南加州 ，靠他們近點，好吧，就這樣咬咬牙下賭注，買了診所，慢慢還貸款。」

「妳爸媽還好？」

「好得很，第一個任務是召喚我回來，現在問我什麼時候嫁人，妳不覺得兩件事有點矛盾嗎？結婚，誰保證會搬到哪裡？進進出出，In & Out Burger嗎？」

兩人正吃人氣超高，洛杉磯天天車隊排長龍的漢堡。

「妳以前在大學不是有個對象……香港來的？我記得妳很喜歡他。」

雯俐難得露出一絲失落的表情。

「喜歡不喜歡不重要，沒有work out。」

「醫學院呢？沒有交？」

「有時間的話，拿來睡覺比較實在。」

「你們professional晚點結婚很正常，想法子敷衍妳爸媽就好。」

雯俐淡淡一笑：「這種事可遇不可求，我不打算勉強追這個目標。不過，我還是想有孩子。」

珈明睜大眼睛：「真的？妳……什麼意思啊？難道是要先凍卵？」

她直覺想到那個不斷拉警報的數字，三十五。

「不必那樣，侵略性高又不保證質量，現在就可以直接找對象捐精咯。」（二）