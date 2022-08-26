阿萍這次嫁的送貨員，賺得不多，愛情也不能當飯吃。阿萍找了份工作，在一家律師事務所做前檯。阿萍沒事就跟崔茵寧曬他們的和諧恩愛，還勸那時正處於焦頭爛額階段的崔茵寧，乾脆搬到她這邊來，城市小，生活壓力小，攪得崔茵寧的心思蠢蠢欲動。紐約雖好，但是這個城市她似乎從不曾擁有過，即便她已經在那裡生活了好些年，也已經買房安定。這是一種很奇怪的感覺，就像結婚了很久，感情仍在漂泊，沒有歸屬一樣。

阿萍工作的事務所正處擴張期間，中國人客戶也越來越多。她大膽地跟老闆建議，請一個中國人律師加入吧。說的時候阿萍只是試試看，沒想到老闆居然採納，毫不猶豫地給崔茵寧訂了機票，讓她來面試 。

崔茵寧那時剛離婚，帶著幾個月大的浩浩和父母，守著剛剛穩定卻也風雨飄搖的工作。阿萍的提議非常冒險，一般情況下，不屬於崔茵寧的選擇範圍。可賣了紐約的房子，在當地幾乎可以全額付款買房子，全新的工作和環境很利於從往事中掙脫出來。雖然律師換州工作需要再通過一些考試，崔茵寧有些猶豫，父母也不是那麼贊成，但她還是破釜沉舟地過來了。

阿萍覺得自己開啟了幸福生活的模式，也一門心思要把崔茵寧拉進來。她老公周圍的人給崔茵寧介紹了個遍，從卡車司機到快遞送貨，還有沃爾瑪 超市生鮮部門的。

崔茵寧每次都給阿萍鬧得啼笑皆非，這沒眼睛的都看得出，阿萍介紹的人和她相距甚遠。阿萍卻振振有詞：「那些高學歷的國男，你我都領教過，最後不都是離婚收場？」（七）