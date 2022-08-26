卡羅來納之夢（一九）

平華拿的助學金裡，有一項任務就是幫學生輔導數學，學費全免，每個月還有生活費，所以她沒有後顧之憂。還是女生比較有韌性，林靜心想，那老田們也一樣是拿助學金的，臉上的憂心忡忡並沒有減少。再看牛莉，年齡最小，卻最是風生水起，車也學會了，每周末去餐館打工，拿小費拿到手軟。

平華說，男生壓力比較多。像韓風這樣的都是有家有口的，小孩三歲多了，還沒過來，所以要攢錢接他們過來。沒有家的男生要接女朋友過來，還記得小陳吧，平華問。

林靜記起剛來第一天晚上，晚飯桌上的三個人就有他。後來大家忙起來，早出晚歸都碰不到面了。

平華說，昨晚他騎車回家，摔倒了，門牙摔掉了兩顆。

啊！林靜心裡一驚，腦子裡出現小陳帥氣的臉上，突然少了兩顆門牙的怪異樣子。

就是天黑，看不清路，然後路上給什麼絆了一下。平華說，兩個門牙，給帶去學院診所去了，滿口是血。

林靜又想起，牛莉的老美朋友要送她的那輛翹著屁股才能騎的自行車。

美國路上車飛快，太危險了。還是不騎車的好。林靜說。

開車也不安全，平華道，牛莉那天就是上高速。也是回來晚看不清楚，撞到高速上的分隔牆，還好只是劃了一下，也夠嚇人的了。大家都只是看她掙了多少錢，沒看到有多危險的時候。

林靜瞪大了眼睛，想像著車撞上水泥隔牆的瞬間，心裡像是聽到石子劃玻璃時的刺耳聲音。

牛莉說，還有一次她開車開到單行道的反方向上了，上去才發現，然後就看到對面一個警車開過來。嚇得她不知道怎麼辦，還好警察 只是跟她比劃著，讓她倒退。（一九）