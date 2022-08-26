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愛難留（四）

凌晞

晚上世昌請文娟吃飯，慶祝這特殊的日子。文娟多麼希望，此時此刻是義章和她在一起。但想想，這一陣子世昌對她也很照顧，幫了她不少忙，能夠在一起，也算是緣分吧！

世昌問文娟說：「黃石公園，妳答應了？」

文娟笑笑點頭。

世昌興奮地握著她的手，文娟不好意思地把手縮回來，不讓他碰，臉上一陣泛紅，心裡不禁懷疑，她是不是喜歡上世昌了？

六月中，世昌帶著文娟去黃石公園。文娟從來沒有看過這樣美麗的大自然景觀，不禁陶醉其中。回程在拉斯維加斯過夜，世昌特意買了表演秀的門票，請文娟開眼界。

夜場節目表演結束已是午夜時分，兩人興致勃勃，想在最後的回程中，盡情享受一下夜生活。世昌點了兩瓶冰啤酒，坐在旅館的陽台上，欣賞著夜空燦爛的星星。

世昌挨著文娟坐著，手輕輕地搭在文娟的肩膀上。文娟喝了點啤酒，心跳加速，臉頰開始發熱，情不自禁與世昌緊靠在一起。

世昌順勢摟著文娟，漸漸貼近她的臉頰，親吻著文娟的嘴唇。文娟沒有拒絕，緊緊抱著世昌，深情地吻著他、激情地彼此愛撫……

6

美好的時光隨著假期的結束終止，回到學校，一切復歸平靜。文娟正準備要帶些什麼回台灣，送給親朋好友，忽然間想起她這個月的「好朋友」還沒有來。她驚覺地叫起來：糟了！是不是懷孕了！

她慌忙打電話給世昌，世昌半信半疑：「不可能吧？我帶妳去醫院檢查一下！」

回宿舍的路上，世昌臉色沉重，不發一言。文娟的嘴唇蒼白顫抖，吞吞吐吐地問說：「我們該怎麼辦？」

世昌沒有回應，文娟早已哭成淚人兒！（四）

黃石公園 旅館

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