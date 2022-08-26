薛慧瑩／圖

來電鈴聲響起，顯示「未來生殖醫學 中心」的號碼。

珈明心提到喉嚨口，一時無法反應。方質走來，把手機切換到speaker，見過幾面的護士長聲音傳出。

「方先生、方太太嗎？這是通知你們取卵完成，」清晰的敘述完全官方語調，「一切順利，捐卵者休息後已平安離開。」

珈明吐出一口長氣，對方再度提醒他們已知的步驟：捐贈者到此任務完成，給付款項必須全數結清。

方質連聲道謝，珈明只無意識咬起手指頭。成功當然是好事，但腦中有個回音提醒，接下來責任全在她身上。

不少人聽過培養試管嬰兒的步驟：女性要定期打排卵針，定期到醫師診所檢查，接受探針取卵，最後植入胚胎，過程本身就十分冗長。

但最後一項是基於有胚胎的情況，排隊等當母親的候選人命運在這點仍會分歧。成功做出胚胎的幸運組，下個挑戰是保住胎兒。萬一這個環節發生困難，對付習慣性流產的武器是黃體素和臥床休息。如果還通不過關卡，解決方案是代孕。

培養胚胎失敗的是珈明這隊。不會是精子的質量，因為那早就篩選過了。問題出在卵子不健康，或根本沒有卵子。在完全放棄懷孕以前，她們的選擇只有一個。

珈明聽過自動販賣機理論：女性的卵子像飲料罐，慢慢堆疊在機器裡，越久越不新鮮，過期變質的可能性越大。

但她雖不年輕，也還不到三十五歲。珈明不懂自己這台機器是怎麼被搞壞了，幾個婦產科說不清楚，模糊歸咎「可能是自體免疫問題」，並且將她曾罹患甲狀腺炎扯上關聯。珈明心底結論，這些醫生講話不負責任。

她也像身歷其艱那些女明星的形容，打針打到臀部布滿孔，活脫卡通裡被仙人掌全身扎洞，喝下水，花灑般噴出的湯姆貓。然而許多回合都沒有成功跡象，卵巢鐵打不動，最後一輪，超音波顯示數個卵泡。

「再過幾天可以取卵。」珈明的不孕症醫師宣布。

珈明睡不安枕，即使想像沒有任何科學基礎，仍然提心吊膽，生怕走路絆倒或呼吸太用力，把泡弄破。好容易挨到手術 那天，從麻醉中醒來，迷迷糊糊見到方質和平平站在床前。

「Mom, doctor said empty, no eggs.」平平忙不迭報告。

珈明看向方質，後者搖頭，重複同樣的資訊：「那幾個卵泡都是空的，裡面只有液體，沒有卵子。」

No eggs，我是一隻沒有蛋的母雞，假母雞。

珈明想著怎麼安慰平平，先隱藏把自己分類為家禽的思緒，但抓不到一點力量，只能顯出空白的表情。

幾天後她在浴室裡突然發作，縮成一團跪在淋浴前的踏腳墊上，壓住哭聲用毛巾接眼淚。

為什麼是我？我做錯了什麼？

這些年的片段在啜泣間自動放映，每一個影像都讓她覺得更委屈，不時騰出一隻手來捶地板。

開始是眼看平平要進托兒所，珈明和方質準備懷第二胎，但量基礎體溫和吃中藥毫無效果。負盛名的中醫診所門庭若市，掛滿匾額，所有費用都是現金。醫生夫人右手接錢塞在白袍口袋，左手遞出號稱吃幾個月保證懷孕的藥方。

「再這樣付下去，學前班、幼稚園的學費都付完了。」方質抱怨，他改變戰略，通過中國大陸的熟人，打聽到北京 某醫院做人工授精成功率高，決定帶珈明回國內做檢查治療。

珈明清清楚楚記得，樓層自動門打開走進那刻，有什麼地方不太對。所有坐著候診的夫婦眼光同時停在她身上。

大家看到的是，一個女人左右牽兩個男孩，看起來都三、四歲，大黑眼圓溜溜轉，四下張望，高度、五官都神似。

察覺到被行注目禮，珈明原地呆住，以為自己臉上沾了髒污。更讓她迷惑的是，投來的目光似乎有疑問，也似乎有些不太友善，她突然醒悟。

這裡是不孕症專科，而我拉著這兩個傢伙。

珈明毫無必要，呆頭呆腦、笨嘴笨舌對著不認識的人們解釋：「哦，右邊這個不是我的……」

右邊的陶陶發出怪笑，平平作勢要捏陶陶。珈明暗罵方質去了哪裡，把這兩個見面就鬥的表兄弟，在重要時刻丟給她，還好他適時從樓上下來。

「你已經來了？」

「是啊，先跟認識的人打招呼。」醫院的婦科主任是方質大學同學。

珈明稍微安心，中國對她是陌生的環境：簡體字標誌她看懂一半，講話口音太重，就得請對方再說一遍。

護士示意她進入診療室，換成方質看管兩名兒童。珈明更換衣服，開始執行任務──躺下、大大張開雙腿、雙腳抬高。經過數不勝數的檢查，她的動作快而熟練。

然後保持這種姿勢，直到……天荒地老？至少感覺是這樣。

人工授精跟自然性交其實也差不多，對她來說，都已經沒有太大的感覺。

「先生的精子很健康啊！活力十足！」不知哪裡傳來醫師聲音，珈明擠出禮貌的微笑。

反正全世界大概都知道，一切問題出在她。（一）