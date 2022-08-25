卡羅來納之夢（一八）

7

UT公寓奶白的牆壁讓林靜的心思瞬間平和下來。站在乾淨的廚房裡，透過窗戶可以看到路邊的綠樹搖曳。一房兩居室，平華說她跟蘇月合住，反正她也住不了幾天，這樣林靜可以獨自一個臥室。林靜很感激她的周到。

林靜發現，理工科的女生很實際，或者說很接地氣，懂得如何處理生活上的瑣事。像洗衣服這樣的小事也很周到，每次都叫上林靜一起洗，好省錢。殊不知並不是所有衣服都適合洗衣機，上一次她的一套夏裝給拿去洗，領口的蕾絲邊全給洗衣機攪爛了。她拿著衣服可惜了半天，這套白色的真絲裝是她最喜歡的，還是廣州高第街的港貨。可惜沒人告訴她，不能放到洗衣機裡攪。

房東 蘇月馬上要畢業了，但是租約還沒到期，只好接著招室友。林靜在她臉上，又看到了先前老田他們那樣的神色，行色匆匆，以及憂心忡忡。蘇月學圖書館 系。終於快畢業了。畢業就走，蘇月說，在廚房裡忙碌著，馬尾辮搭在腦後，臉色白的像蠟燭。

她說的「畢業就走」，走到哪裡不知道。林靜聽說，學圖書館是文科裡比較好找工作的專業，國內文科專業來後，大都會 轉這個學科。

林靜來美國之前沒聽過，所以覺得離自己很遠。學文科找工作難，她竟然從來沒有想過。到一個說英語的國家學文學能幹什麼，難道要教老美英文？那麼她來美國還真是前途未卜了。

想想估計這也是大部分文科學生的擔憂。像平華這樣學數學的，可以出來教老美數學，甚至現在就可以教。平華說，美國人數學真的不行，中國人英文也真是不行，但是我可以看懂，他們把算式一寫出來，我就全懂了。（一八）