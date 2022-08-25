我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

各自孤獨（六）

夏嫿

阿萍眼淚一把、鼻涕一把：「天地良心，我是想到美國來，不然以我的長相，嫁什麼樣的不好，要挑他那樣的半禿子兼三等殘廢（身材矮）。我也是真心跟他過日子，嫌我不賺錢，綠卡沒下來，又不讓我去打黑工，我能自己生錢嗎？沒有孩子，怪我嗎？醫生都沒說出我的問題……」

崔茵寧眼裡，阿萍的案子其實很簡單。阿萍害怕報警了給遣送回國，她希望拿到綠卡後離婚。崔茵寧跟她解釋，拿綠卡和家暴報警並不牴觸。

阿萍還是半信半疑，但半禿子再次揪著她的頭髮死裡揍後，她打電話給崔茵寧了。崔茵寧即刻報警，事情後面的發展不再由她們控制。半禿子也曾認錯道歉，扯了很久的皮，拖著不離婚，最後還是法院判離的。

阿萍因此在崔茵寧那裡住了大半年。崔茵寧看著大大咧咧、沒心沒肺的阿萍幾欲給半禿子打動，有了要復合的念頭。阿萍總是有很大一套說辭：「畢竟是他領我來美國的，他人不壞，不打人時，有時還給我燒飯。我這一鬧，聽說折騰掉了他很多錢請律師，要是我走了，他可不人財兩空了……」

崔茵寧說：「你願意給他打死，也沒人攔著你！」

阿萍彷彿是被這句話嚇著了，才鐵下心來要離。

離婚後的阿萍沉寂了一段，後來到處打工、到處找男人。在徵婚網站認識了現在的老公，是美國土生土長的白人，靠著電腦網線和電話線，兩人把這南北距離一千多公里的異族戀情修成了正果。

阿萍帶了兩件換洗的衣裳就奔去了南邊，崔茵寧覺得太冒險。可婚姻不過是場賭博，再大的籌碼也不一定會贏、再小的賭資也不證明就會輸。（六）

綠卡 家暴

上一則

走訪辣椒之都——哈奇鎮

下一則

9月&10月話題：疫中小確幸

延伸閱讀

裘莉計謀得逞？孩子陸續成年、長大 小布難再掌握

裘莉計謀得逞？孩子陸續成年、長大 小布難再掌握
離婚6年後無預警認愛 陳美鳳招了新歡「穩定交往中」

離婚6年後無預警認愛 陳美鳳招了新歡「穩定交往中」
移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正
晶片法案 剔除放寬STEM人才快速拿綠卡條文

晶片法案 剔除放寬STEM人才快速拿綠卡條文

熱門新聞

「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

疫情考驗愛情

2022-08-21 02:02
倩華∕圖

聯考落榜的暑假

2022-08-19 02:02
攝影家劉振祥是侯孝賢執導電影「戀戀風塵」的劇照師。（中央社）

「戀戀風塵」35年前上映 當年海報超搶手 加印仍被偷

2022-08-23 14:29
金門鵲山圓環的「八二三紀念碑」。（本報系資料照片）

情定「八二三」

2022-08-23 02:02
「股神」巴菲特將拍賣一幅自己的數位肖像畫，附有12句經典名言，還有他親筆簽名。圖／Motiva.art網站

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

2022-08-18 10:12

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期