阿萍眼淚一把、鼻涕一把：「天地良心，我是想到美國來，不然以我的長相，嫁什麼樣的不好，要挑他那樣的半禿子兼三等殘廢（身材矮）。我也是真心跟他過日子，嫌我不賺錢，綠卡 沒下來，又不讓我去打黑工，我能自己生錢嗎？沒有孩子，怪我嗎？醫生都沒說出我的問題……」

崔茵寧眼裡，阿萍的案子其實很簡單。阿萍害怕報警了給遣送回國，她希望拿到綠卡後離婚。崔茵寧跟她解釋，拿綠卡和家暴 報警並不牴觸。

阿萍還是半信半疑，但半禿子再次揪著她的頭髮死裡揍後，她打電話給崔茵寧了。崔茵寧即刻報警，事情後面的發展不再由她們控制。半禿子也曾認錯道歉，扯了很久的皮，拖著不離婚，最後還是法院判離的。

阿萍因此在崔茵寧那裡住了大半年。崔茵寧看著大大咧咧、沒心沒肺的阿萍幾欲給半禿子打動，有了要復合的念頭。阿萍總是有很大一套說辭：「畢竟是他領我來美國的，他人不壞，不打人時，有時還給我燒飯。我這一鬧，聽說折騰掉了他很多錢請律師，要是我走了，他可不人財兩空了……」

崔茵寧說：「你願意給他打死，也沒人攔著你！」

阿萍彷彿是被這句話嚇著了，才鐵下心來要離。

離婚後的阿萍沉寂了一段，後來到處打工、到處找男人。在徵婚網站認識了現在的老公，是美國土生土長的白人，靠著電腦網線和電話線，兩人把這南北距離一千多公里的異族戀情修成了正果。

阿萍帶了兩件換洗的衣裳就奔去了南邊，崔茵寧覺得太冒險。可婚姻不過是場賭博，再大的籌碼也不一定會贏、再小的賭資也不證明就會輸。（六）