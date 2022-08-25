我們的生活充滿陽光（全文完）

「哦。」葉琳點點頭，春陽一向助人為樂，被他幫助過的人也是不計其數了。

莉莉安接著又說：「我跟威爾商量了一下，我們有個出租房，也是一個三臥兩衛半的連棟屋，十年新，也在這個學區 。現在的租客 租到年底，之後我們以二十九萬的價格賣給你們，這樣是不是可以解決你們的問題了？」

「二十九萬，百分之二十是五萬八千，我們還是差錢。」春陽數學腦子算得特別快。

「沒關係，你們不夠的部分，我們可以先借你們。」

「那真的是太感謝你們了！」春陽臉上滿滿的感激。

莉莉安看著春陽說：「不用謝。你幫了我們那麼多，這是你應得的。」

春陽高興地對葉琳說：「你的房子夢這次是真的可以實現了！」

「真的嗎？」這意外從天而降的大餡餅砸得葉琳有點矇。

莉莉安認真地對葉琳說：「春陽真是一個非常好的人，他以前幫我們換輪胎，今天又幫我們掛燈飾，這種事情他可能做過無數，也沒當回事。可是對於別人，真是非常重要，這樣的人太難得。」

莉莉安臨走前，拉著葉琳的手，在她耳邊悄悄地說：「春陽是一塊金子，你可不要錯失了。」

葉琳的眼睛看向春陽，他也正深深地望著葉琳。他朝葉琳微微一笑，露出潔白牙齒，還是雲開日出、陽光燦爛的感覺。葉琳也緩緩地綻出一個微笑，一如當年。

一個月後，葉琳和春陽一家人喜氣洋洋地搬入了他們在美國擁有的第一個房子，坐南朝北，大落地窗。陽光從玻璃窗長驅直入，暖洋洋地落在地板上、棉被上、相框上，相框裡一家三口的笑容跟陽光一樣燦爛。（全文完）