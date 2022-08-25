阿普航空／圖

文娟不太好意思地望了義章一眼：「我們上車吧。」

好久沒吃「美麗華」的鐵板燒了，這是他們在台北約會時最愛去的地方。「今晚我請妳去吃牛排好不好？」義章提議去牛排館吃飯，文娟也就順著他的意思點點頭。

坐在餐廳一角，昏暗的燈光照在文娟臉上，愈發顯出她疲憊和不安的面容。三年多不見，兩人竟然有些生疏和緊張，太多的話要說，卻又不知從何說起。文娟低著頭，攪著杯中的冰塊，又啜口可樂，目光不敢直接接觸義章的眼睛。

此刻的心情錯綜複雜，文娟真不曉得，該不該把這幾年在美國的情況告訴義章，也很怕提起回國結婚的事。她覺得自己學無所成，沒拿到學位，更別提工作的事，她怎麼回國，跟家人、同學述說呢？

「你這次來要停留多久？」

「來回共一個星期。」

「有沒有想去什麼地方走走？」

「妳做決定吧！這次是來看妳的，不是來玩的。下次有機會，我們再計畫一起出去旅遊。」

文娟聯絡欣芳，告訴她這幾天的計畫，希望欣芳能幫忙她，特別是交通工具的安排，欣芳欣然同意。

石頭山是亞特蘭大 附近有名的風景點，文娟第一個念頭就是帶義章去那裡走走。

兩個人徜徉在石頭山公園的綠草地上，手牽著手，陶醉在大自然之中。義章細細地述說他的計畫，結婚、成家、出國……文娟有意無意地應和著。突然，她有一種感覺，這些事情好像離她好遠、好遠！她不敢去多想，也不願意去面對……

談到結婚的事，義章興致勃勃地列舉他的計畫。可是文娟卻意興闌珊，和出國前的想法有很大改變：「我們可以再等一、兩年嗎？等我拿到碩士，再辦婚禮好嗎？我想利用這段時間，努力拚一下，把課修完，同時把碩士論文完成。」

文娟一五一十把轉系的經過告訴他，義章心疼地說：「妳需要一個在生活上、學業上能照顧妳、幫妳的人，我卻遠在天邊，眼睜睜看妳受苦。這也是當初妳出國時我最不放心的事，果然被我預料到……」

文娟哭得像個孩子，倒在義章的懷裡。她把心中藏了三年多的話，一股腦傾倒出來，心裡覺得舒暢許多。

義章以安慰的口吻說：我們還有時間，不一定現在就要做決定，是吧？

文娟有意把每天的行程排得很滿，可口可樂 中心、水族館、CNN新聞廣播室、凱樂威花園、奧運會場地等，幾乎走遍亞特蘭大所有名勝。兩人雖然有些累，但也充滿了快樂的記憶！

假期結束，義章不得不收拾行李回國，再多的不捨也得放下。文娟多麼希望義章能夠留下來，永遠陪伴在她身邊。

5

徐姊的中餐館通常周一晚上生意都很清淡，但這學期不一樣，學校開學後，生意就特別忙碌。徐姊常常周間臨時打電話，要文娟去幫忙，文娟也樂於幫忙，額外賺點外快。

晚上快打烊的時候，文娟正忙著添加桌上醬油瓶，突然身後有一個聲音說：「我來幫妳。」

文娟轉頭一看，是個陌生的男孩子。他自我介紹：「我叫徐世昌，徐姊是我的姑姑，她要我過來幫忙照顧一下。」

「你好。」文娟禮貌地回覆他，繼續添加醬油。

世昌上前一步，很快接過手來，繼續倒醬油。文娟站到一旁，靜靜地看著，等他做完了事，說：「謝謝你，我叫文娟，在喬大讀書。」

「我也是，這學期剛來，念環境工程研究所。」

兩個人聊天直到打烊，世昌說：「我送妳回宿舍吧！這麼晚了，一個人走路不安全！」文娟點點頭。

日子一晃，又是半年，文娟修完學分，碩士論文快要完成了，盼望了幾年的學位終於要拿到手，文娟內心深處覺得很安慰。她仍然固定在徐姊那打工，但現在有世昌接送，她覺得也挺不錯的，一路有人陪伴，又可以聊聊天，心裡覺得踏實許多。

世昌跟平常一樣來接文娟去餐館工作。一路上，兩人談笑風生，世昌突然對文娟說：「五月底妳論文答辯、六月初畢業典禮，我們好不好六月中旬去黃石公園 玩？慶祝妳畢業！」

這突來的邀約，讓文娟愣住了，一時之間還沒有回過神來，「讓我想一想，再告訴你好嗎？」文娟低聲答道。

文娟早就和義章商量好，準備八月回國結婚。她心裡盤算著，如果六月中旬去黃石公園玩，八月份回國應該不會有衝突。為了避免義章擔心，也不想讓他起疑心，文娟沒有告訴義章黃石公園的旅遊計畫。

五月底，文娟順利通過論文口試，拿到她盼望已久的碩士學位，距她來到美國有四年之久。（三）