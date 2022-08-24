卡羅來納之夢（一七）

一本書兩面印出來，比一般的書要大一倍。林靜打開課本，簡直就像展覽會做展示，加上她坐前排，斯蒂爾總是盯著她的書好幾秒，像是在想什麼。

他上次講課，林靜因為不懂，特別問他，課後他專門又跟她講了一遍。但是林靜的英語又來閉關了，似是而非、似懂非懂。斯蒂爾就說：下次你可以帶錄音機來，我的課你可以錄音，我不介意。我想別的教授也不會介意。

林靜於是從此上課帶了錄音機。坐最前排，老師眼皮底下確保錄音質量。超級大課本上也給她用各色螢光筆，畫得如同作戰地圖。學期結束時，成績單上門門功課都是A。很多年後她回想，那些A們有多少是因為那些展示版一樣的課本呢，抑或是課本後面那顆努力的心。

牛莉準備搬家到校園裡的香花公寓，那裡離她的系很近。平華說，正好校園裡University Tower也有人在找室友，不如林靜跟她也一起搬。因為平華只是暫住一段時間，她先生馬上來了，她已經排隊申請家庭居室。到時就剩下林靜一個，還不如現在就搬。

學校公寓簡稱UT，這地方住的都是國際留學生 和家屬，中國人特別多。因為就在校園心臟地帶，去哪裡都方便，圖書館 五分鐘走路，餐廳也近在咫尺。林靜於是答應搬家，說搬就搬兩個行李箱，拎起來就走。

在國內好像一個地方可以住大半輩子，到了美國都成了狡兔三窟，不到兩個月又搬家了。她看著這個第一天落腳的地方，當初來時的情景又浮現在眼前。正在感傷，卻聽到樓上大聲吵鬧的聲音。

平華說，樓上的就是剛接老婆來的那個。老婆一下飛機到了這裡，就對著男的吵，說，美國什麼破地方，住的也破，吃的也不好，根本是給你騙來的。（一七）