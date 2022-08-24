阿萍卻又回轉身推開門，正好捕捉到了崔茵寧這一臉遐思：「我一貫的主張都是『寧可錯殺一千，絕不讓一人漏網』。不過你也別嘴硬，看看你失魂落魄樣，心思動搖了吧！」配合著這些話，阿萍擠眉弄眼地笑。

崔茵寧揮揮手讓阿萍快走，可阿萍的身影真消失了，她卻有些悵然若失。阿萍是很有主見的人，不會因為她的話有任何改變。禱告老莫入不了阿萍的法眼才實在，不然阿萍和父母這幾組盟軍組合起來，崔茵寧招架起來真有困難。

崔茵寧和阿萍認識時，正在紐約一家華人 律師事務所實習。有天阿萍突然出現在事務所，絮絮叨叨、顛三倒四地追問前檯可不可以接她的案子。前檯身經百戰，一看就知道阿萍這案子麻煩，還沒有油水，便不耐煩地打發她走。

阿萍卻鍥而不捨，不厭其煩地重複問，也不計較前檯的態度惡劣，聲音之大，幾個辦公室的人門窗關嚴都沒法子聽不見。不知道還以為砸場子的來了。

崔茵寧聽到阿萍的東北腔普通話，感覺非常親切。阿萍連哭帶嚎地述說，讓崔茵寧同情心暴漲。在阿萍無可奈何地要離開時，崔茵寧裝作要去洗手間，偷偷塞給了阿萍一張紙條，上面寫了自己的聯繫方式。

崔茵寧知道這樣做違反了公司規定，可她還是想幫一幫阿萍。異國他鄉都不容易，像阿萍這樣的郵購過埠新娘，婚姻不幸的很多。

阿萍說她只見面三次就結婚了，以為對方是個博士，讀那麼多書，有學問一定是有修養的。結果發現，修養是人前，背後博士對她經常拳腳說話，還說阿萍是他養的一隻不會下蛋的雞。工作不順心了、生活煩心了，這隻不賺錢、不下蛋的雞就活該受教訓。（五）