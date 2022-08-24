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我們的生活充滿陽光（一四）

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因為葉琳說在這兒不同於公寓，做菜不能油煙太多，春陽倒也是有心了。葉琳嘗了一口，依舊酸甜可口。

吃罷晚飯，航航又去看動畫片了。春陽給自己和葉琳各泡了一杯綠茶，他們在餐桌前坐下來聊天。

「朱宏找到工作了，他聽說你因為借錢的事生氣分居，心裡非常過意不過去，所以先還了我們一萬。還有一萬，他也會盡快還給我們。」春陽說道。

葉琳心裡略感慰藉，嘴上卻說：「反正我們現在分開了，他借的、還的都是你的錢。」

春陽又說：「馬上就要過聖誕節了，我不想再跟你們分開了。這兩個月你也學會管帳了，以後錢都歸你管。我做任何事，都盡量先跟你商量，就不會再發生這樣的事了。」

春陽望進葉琳的眼眸，聲音不大，但非常真切地說：「我真的非常想念你們、想念你，我們復合好不好？」

葉琳咬著唇角，沒有說話。

這個單間很小，房東只允許住兩個人，三個人住哪裡去？春陽這樣的性格，以後會不會又為了別人，把家人的利益犧牲了？……

葉琳仍在猶豫中，恰在這時，傳來了「咚咚咚」的敲門聲。

葉琳打開門，發現是莉莉安。

莉莉安說：「本來威爾也要一起過來的，我叫他別來了，這樣我們可以說中文。」

葉琳和春陽都笑了。

莉莉安坐下來，開門見山地跟他們說：「剛剛聽春陽說了你們的事……」

葉琳瞪了春陽一眼，心裡奇怪，怎麼春陽會跟莉莉安說這些。

莉莉安見狀就解釋道：「剛剛我們在門口掛燈飾，春陽看見了就來幫我們。然後我們聊了一會，發覺春陽以前還幫我們換過輪胎。」（一四）

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