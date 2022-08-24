阿普航空／圖

開學一個多月後，文娟發現當初熱心幫忙的幾位單身漢同學，一個個漸漸疏遠她。周末少有人邀她去買菜或逛街購物，反倒是她的室友欣芳電話不斷，出入總有人接送。

文娟看在眼裡，頗不是滋味，心想，這些男生也未免太現實了點。自從她公開宣布在國內有要好的固定男友，這群跟在屁股後面獻殷勤的傢伙，就銷聲匿跡了。幸好欣芳挺照顧文娟的，每回出門買菜，總是拉著她一塊去，替她解決不少問題。

期終考快到了，功課愈來愈吃重，文娟覺得壓力很大，有點吃不消。過去依賴義章慣了，如今，隔了半個地球，義章不但無法陪她，更無法幫她。偏偏這學期修的三門課中，有兩門是以前大學沒念過的，單單生字就夠她查了，哪有時間去圖書館查什麼資料，更遑論替教授做實驗了。

文娟不斷提醒自己，要堅強、要努力。頭一學期，大家都有這樣的感覺，而每個人不也都撐過這難關嗎？別人行，我也行。

學期終於結束了，室友和同學正熱烈討論著去哪裡玩，文娟心裡好想跟他們一道去，卻不得不按捺住衝動。因為教授發出通牒，下學期開學前要實驗結果，而且警告她下學期要把成績念好一點，否則系上可能會取消她的獎學金資格。嚇得文娟乖乖留在學校，天天泡在冷清清的實驗室。短短的四個星期寒假，像是有一世紀之久。

義章幾次來信，提起暑假結婚的計畫，文娟只能拖延避而不談。六月初，她輕描淡寫地寫信說，因為她剛轉系，暫時不能回國。

3

自從欣芳結婚搬出宿舍之後，文娟變得益發消沉。眼看著好友一步步順利拿到碩士，走向紅毯的另一端，自己卻一無所成。回國嗎？不行，已經虛耗兩年多的光陰，連一紙文憑還沒拿到，哪有臉面見家人、親友和義章？繼續留下來？唉！實在沒啥意思，修課對她而言，已成為一種負擔。要不是為了保持學生身分，文娟恨不得一門課都不要修。

自從系上停止文娟的獎學金，使文娟陷入窘境。因為沒有獎學金，就需要繳全額外籍學生的學費，那是上千的數目，外加房租和生活費，一學期下來是相當大的一筆開銷。過去幾年來省吃儉用的錢，頂多只能支撐一年的生活費，怎麼辦？

在欣芳的介紹下，文娟到學校不遠的一家中國餐廳打工。有了固定的收入，文娟心中覺得踏實一點。餐廳老闆娘來自香港 ，精明能幹，除了後頭廚房，前面的事一手包辦，店裡上上下下都叫她徐姊。

文娟做事認真，從不摸魚，加上英文能聽能講，因此深受徐姊信賴。本來，文娟只在周末打工，慢慢的，周間晚上餐館如果需要人手，徐姊就叫她過去幫忙。雖然文娟不是太情願，怕耽誤了學業，但看在錢的分上，心又軟了。

4

這天文娟正準備出門，電話鈴突然響起，「請問程文娟在嗎？」這不是義章的聲音嗎？

文娟吃了一驚，但仍力持鎮定：「我就是，請問，你是……」

「我是義章啊！聽不出我的聲音了？」

「我剛才就在猜，但不敢確定。你怎麼會現在打電話？你那邊不是半夜凌晨嗎？有急事嗎，嚇死人了！」文娟極力掩飾這突來的震撼。

「我利用出差機會，抽空來看妳。現在在亞特蘭大機場 ，能不能來接我？」義章興奮地回答。

「好，我盡快趕去。」

文娟放下電話，既興奮又緊張，沒有一點心理準備，這副樣子怎麼去見義章？房間沒收拾，晚上還要去打工……天啦！怎麼辦？

文娟急得團團轉。先打電話給徐姊，說身體不舒服，請兩天假不去上班；然後麻煩欣芳幫忙，請她二十分鐘後開車來宿舍，再一塊去機場接機。二十分鐘，至少可以把房間大約收拾一下，也可以梳洗梳洗，換件衣服。

一路上，欣芳不斷調侃文娟，弄得文娟羞紅了臉。然而，這份雀躍、欣喜、渴望的心情，卻被另一個聲音掩蓋：他來的不是時候。

文娟坐在車裡，腦袋胡思亂想一通，不知道見面第一句話該說什麼。她請欣芳一定要幫個忙，不要把在餐館打工的事告訴義章，欣芳點點頭。

因為有外人在，義章和文娟顯得有些尷尬。兩人半晌說不出一句話來，只是低著頭。撇著嘴，一個勁地笑。

還是欣芳反應快，替他們打開僵局：「嗨，二位該不用我再介紹了吧？這位是……」

「好了，別糗我們了！義章，這位是趙欣芳，常常跟你在信中提到的以前室友，也是我最要好的朋友。」

「妳好，我是柯義章。」義章禮貌地向欣芳打招呼。

「久聞大名，文娟常常提到你。」（二）