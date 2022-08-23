卡羅來納之夢（一六）

斯蒂爾教授大高個，戴著眼鏡，手裡拿著講義在講白雪公主如何怎樣，然後布置一大堆書要讀，另外一堆作文要寫。林靜拿著書單去學校書店 選購，這也跟國內不一樣。國內大學都是課本早選好了，上課就發給你，校園裡的書店大都是擺設。

她還記得當初泛讀課上，老師發給每人一本《王子與貧兒》、《沉睡谷傳奇》之類，狄更斯一類的大部頭都是自己到圖書館 借了看。

現在連買教科書也要做自己的主人了。她站在書店裡看，嘆氣書也貴，一本三十多美元，換成人民幣就是一百六十多，她還是習慣性地把美元換成人民幣。這時，有人走過來在她身邊站住。

林靜抬頭一看，竟然是韓風，自從上次找房子之後，就沒有見過。現在韓風站在眼前，自然先問她怎樣，還適應這裡的生活。林靜就說在找上課的書本，教科書好貴。

韓風立刻說，不用都買，幾個人合買一本，然後複印，或者就買了複印，再退掉也行。書店不介意，還提供複印機，當然比較貴，到Kinko這種專門打印的店會比較便宜。林靜就照他說的，買了一本準備去打印。

韓風又說：我們實驗室也有打印機，但是都打印零散文章，比如CND上的中文雜誌。林靜來了興趣，還有中文雜誌？

算是網刊吧！韓風說，聊勝於無，這裡看不到中文，下次我給你打幾份。

林靜出了門，直奔打印中心，把書倒著放在打印機上，白光閃過一頁一頁紙就印出來了。她站在那裡，感覺是在給自己打工。一本書下來，要站一兩個小時，省下的也不過是十幾塊錢。所以打印了一本，她就鳴金收兵了。

但是這打印的課本卻讓斯蒂爾教授很驚奇。（一六）