阿萍氣呼呼地雙手疊在胸前，直接擠坐在桌子的一角：「我說你太不夠朋友了，我把你當姊妹，你呢？」

原來「世上本無事」，崔茵寧心安了，把椅子滑回桌邊。她端起咖啡 ，輕描淡寫地問：「我做了什麼了，你這麼生氣？咖啡裡下毒沒有？」

「裝，你就繼續裝！那個什麼小莫都到你家登堂入室了，你卻半個字沒跟我提！」

崔茵寧差點給咖啡嗆著：「這個人見過一次，還是碰到，之後打過三分鐘不到的電話！」

「真的？那你媽怎麼跟他那麼熟？我本來說，明天帶你媽去好事多（Costco ）買月餅，結果你媽說：『小莫帶我去過了，我們還買到了台灣產的菠蘿酥。』」阿萍繪聲繪色，手舞足蹈地模仿著崔茵寧老媽的腔調。

「我媽的事你直接問她，不是更方便？」崔茵寧忍俊不禁。

「照這說法，你沒興趣，這人自顧自打算加強力度曲線救國？欸，這把年紀還不懂強扭的瓜不甜，難道還指望媒妁之言、父母之命不成？」阿萍的語調圍著內容起伏流轉。

崔茵寧還以為這事徹底成了過去式了呢！畢竟和老莫那次電話過去了好些天，沒再聽父母說過老莫，老莫也沒有找過她。阿萍這一說，原來轉為地下戰了。這讓崔茵寧有些懊惱，感覺非常不被尊重。

「我還是先去見識、見識這個人，再和你談！」阿萍跳下桌子，大幅度扭著屁股走了出去，那陣勢好像她要去幹一項驚天動地的偉業。

崔茵寧嘆口氣：「你可否不要再添亂啊！」她的話給阿萍的關門聲一分為二。前半截她自己聽到，後半截湮沒在關門聲裡，生出莫名的喜感，讓她啼笑皆非。（四）